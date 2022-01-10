俞敏洪年終總結：新東方辭退6萬員工　退學費等花了200億

2021年，在線教育踩下急剎車，遭到前所未有的「寒冬」。1月8日下午，新東方創始人俞敏洪在其個人公眾號發文，回顧了2021年並展望了未來的轉型方向。

據《中國經營報》1月10日報道，「年終年初，都是總結過去、規劃未來的時節。」俞敏洪在文中寫道， 2021年，新東方遇到了太多的變故，市值跌去90%，營業收入減少80%，員工辭退6萬人，退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近200億元人民幣。

俞敏洪表示，「新東方的發展依然是我的責任和使命，這似乎由不得我喜歡不喜歡，必須全力以赴。立定和大家一起共同奮鬥的宗旨，讓新東方走向下一個發展階段。」

「年終年初，都是總結過去、規劃未來的時節。」俞敏洪稱，1月4日、5日，連續兩天，新東方總部的各部門和各子公司進行了工作述職，對2021年的工作進行總結，並對2022的工作進行部署。

「一下子就進入了忙亂繁瑣的境地，開了很多會議，令人心煩意亂的事情不少。」 俞敏洪在文中說。

俞敏洪稱，2021年，新東方遇到太多變故，因政策、疫情、國際關係等原因，很多業務都處於不確定性中。公司市值下跌90%，營收減少80%，員工辭退6萬人，退學費、員工辭退n+1（賠償）、教學點退租等現金支出近200億元。在該過程中，新東方決定全面停止k9地面和在線培訓。

新東方年報顯示，截至2021年5月教師人數約5.42萬人。

「過去的半年，在大家的努力下，新東方好不容易生存了下來，還保存了一點實力。」俞敏洪表示。

未來，新東方將轉型素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。此外，以香港上市公司為主體的新東方在線，創立東方甄選，轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為全國農民提供產品增值服務。

俞敏洪最後表示「要在不確定性中做確定的事情。」所謂不確定性，就是形勢和政策還在不斷的變化，要配合形勢和政策的改變，隨機應變，尋找符合大政方針的發展機會；所謂做確定的事情，就是永遠做有價值、幫助別人、幫助社會進步的事情，即「修煉自己，造福他人」。