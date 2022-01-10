恒指漲188點　內房反攻龍湖升近半成　IGG盈警瀉16%｜港股持更

港股上周重上23000點關口，逼近23500點大關，惟變種新冠疫情未受控，美債息亦一度衝破1.8厘水平，投資者關注港股反彈力度。

【09:57】 恒指升近200點

恒指現報23618點，升188點或0.8%；國指報8312點，升81點或0.99%；科指報5568點，升64點或1.17%。大市成交額288億元。

受惠分拆物管消息，龍湖集團﹙0960﹚大升近半成，現報4.86%。同時，內房板塊持續反彈，碧桂園﹙2007﹚、中海外及潤地分別升2.11%、18%及0.69%。

此外，雅居樂(3383)售14項非核心物業，股價現升6.3%。

IGG﹙0799﹚盈警料去年純利跌最多九成，現挫16.1%，報5.2元。

【09:40】國企內房回落

恒指輕微高開後倒跌，恒指現報23416點，跌76點或0.33%；國指報8217點，跌13點或0.17%；科指報5468點，跌35點或0.64%。大市成交額132億元。

上周五大升的華潤置地﹙1109﹚及中海外﹙0688﹚今早回吐，分別瀉2.3%及0.9%。

中國人壽﹙2628﹚跌幅擴大，現挫2.08%。

滙豐控股維持逾1%升幅，現報50.8元，升1.4%。

重磅科技股方面，騰訊控股﹙0700﹚升1.12%，阿里巴巴及京東則跌1.39%及0.74%。

【09:25】阿里巴巴平開

恒指開報23523點，升30點或0.13%；國指則低開不足1點或0.01%，報8230點；科指低開近4點或0.07%，報5499點。

上周五大升的阿里巴巴﹙9988﹚今早平開，報128.8元。

美債息上揚，銀行股續見追捧，滙控﹙0005﹚升1.39%，報50.8元。

國壽(2628)舵手王濱正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，股價開報13.18元，挫2.08%。

另外，龍湖集團(0960)高開近1%，公司擬分拆附屬公司龍湖智創生活在港交所主板獨立上市。