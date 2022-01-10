Bitcoin開啟「迷你熊市」　淡倉測試40000美元關卡

Bitcoin（比特幣）將跌勢延續，在全球市場過去幾年的過度波動得到糾正之際，這個投機性最強的資產繼續受到最沉重的打擊。

綜合媒體報道，這個市值最大的加密貨幣自去年9月末以來首次逼近4萬美元，自三個月前觸及峰值以來的跌幅已經達到約42%。第二大數字資產以太幣也下跌，Uniswap和Aave等DeFi代幣也在周末仍然承壓。

有跡象顯示，聯儲局正準備通過退出刺激措施來對抗持續的通脹。聯儲局公布的12月會議紀要顯示，聯儲局加息可能早於並快於預期以及可能縮表。這些行動將導致金融體系中的流動性減少，從而可能抑制高增長和投機性資產的光芒。

「如果聯儲局變得更加激進，那麼包括加密貨幣在內的風險資產就更加脆弱，」Miller Tabak + Co．首席市場策略師Matt Maley稱。

Bloomberg Intelligence的Mike McGlone表示，4萬美元是比特幣的重要技術支撐位。加密貨幣是當前風險偏好下降的一個很好的晴雨表。但他預計，隨着世界越來越數字化，比特幣將成為基準抵押品，比特幣最終將佔上風。

隨着機構和散户投資者參與加密貨幣市場及其附屬項目，Covid-19疫情幫助比特幣進一步進入主流。既然聯儲局變得更加鷹派，股票和數字資產等風險較高的資產就會遭受打擊。追蹤一些最大加密貨幣的彭博Galaxy加密貨幣指數從2022年年初到周五（1月7日）下跌了大約10%。

Blockforce Capital首席執行官Eric Ervin表示，資產類別的下跌可能是「迷你熊市」 的開始。近期投資者可能退出，長期持有人將成為主要持有人。