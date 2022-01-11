去年IPO成績表　「陀地」表現凋零　集資額佔不足1%｜刁佬

唔經唔覺已到2022年，又係時候同香港股票市場做返一個成績表，2021年繼續受到COVID 影響，大部份零售及飲食行業都受到不少壓力。

至於我們得天獨厚的金融業則仍受到祖國的關照，香港市場雖小，但仍為內地企業的戰略合作夥伴，在2021年在香港上市 IPO 的公司數量雖有所減少，但由於中美地沿政治緊張，很多已在美國上市的中國企業選擇回流返港上市。

去年新股 不足一成來自香港

根據聯交所公開資料透露，2021年全香港總共只有97間主板及1間創業板上市公司成功上市，IPO總集資達3,289億元。刁佬根據大股東的國籍進行分析，98間新上市公司之中，只9間公司由中國香港老闆擁有。有趣的是，其中一間刁佬直覺認為係香港人擁有嘅公司，結果老闆係日本人，佢就係有自己方言嘅「譚仔米線」，原股東早年賣盤予日本丸龜製麵母企東利多控股。

刁佬幾經辛苦喺交易所個網站集合呢個名單，再睇招股書，成日以為應該有不少香港公司可以上到市，見到只有9%新上市公司來自香港，都無言以對。細心去睇一睇，發現加埋譚仔呢個混血兒，係呢10間公司入邊有7間係香港為業務基地，其他3間公司雖然都係以香港為基地，不過主要業務係國內，比如和黃中國醫藥科技 (0013) 同埋商湯(0020)，雖有香港之名，但業務上就冇香港之實。

數人頭我哋仲有9間上市公司係2021年上市，數業務﹙主要營運收入的地點來源計﹚加埋譚仔都有7間，難然失望但睇落未至太失禮，都有7% 左右。

﹙原本表格大家可在交易所網站找到 https://www2.hkexnews.hk/new-listings/new-listing-information/main-board?sc_lang=zh-HK 。﹚

譚仔去年集資約10億，已成「陀地」之冠。﹙資料圖片﹚

冀相關機構予小企業更多支持

不過如果要數到集資金額就認真羞家，因為就算計埋2021年香港地區總冠軍「慘仔」，陀地上市公司都只係集資15.8億元左右，只佔全香港2021年IPO總集資3,289億元不足0.5% 。香港生意人最現實，我地自已人啲生意得嗰千分之５不到，邊到會有人比面同重視。

由2022年開始，主板的上市盈利要求提升至3,500萬 (上市當年) 及4,500萬 (上市前的兩個財政年度合計) ，相信香港的本土企業可經達標的公司只會越來越少。而且證監會同時積極打擊殼股及疑似殼股，小型陀地公司的上市空間只會更渺茫。總之弱小便是原罪！原本刁佬都想叫政府多多支持本土企業，但睇到2021年香港為基地的上市公司IPO集資金額得15億元，佔全香港去年IPO總集資額1%都冇，係金融市場誰大、誰惡、誰正確，细到睇唔到又點會有高人關照。

見到香港本地上市公司凋零嘅情況，刁佬作為香港土生土長嘅財務顧問，自然百般滋味在心頭。不過希望交易所及證監會高手們明白，公司上市集資是為了發展，如果已經係大公司，又何需集資？今天不少在交易所掛牌的大公司都是過去由小公司一步一腳印走到今日，希望相關機構可以多給予小企業支持，使香港市場得以有容乃大，自然便會海納百川，大小通吃。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。