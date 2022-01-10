星展：3C策略定買入中國科企時間點　料今年中國GDP增5至5.5%

中國科技股去年因政策監管而下跌，ATMX全數自高位近乎「腰斬」。星展銀行投資總監侯偉福提出需要考慮3C原則（Cheap、Clarity、Catalyst），目前中國科技股估值已較美國科技服大幅折讓，但關注中國給予更清晰的監管路線，以及股價催化劑，如監管政策利好和強勁的企業收益，並指會待轉好後才進場。

星展銀行高級投資策略師楊政齡表示，科技板塊為重要板塊之一，目前政策制定有明確進展，建議投資者維持該板塊的投資定位。

星展銀行投資部估計，中國今年經濟料增5%至5.5%，由於內房佔中國GDP近3成，中央會著力解決內房債務問題，同時又需要刺激內地經濟，故料政府會加推較寬鬆的貨幣政策來穩經濟，未來將會再降準或減息。而在美元走強之下，人民幣將會回落。

該行指，雖然內房目前存在不利因素，但有見發展商的負債水平已經慢慢下降，愈來愈多房企符合「三條紅線」。早前內房急跌是反映政策收緊的結果，現時中央已逐步放寬政策，希望提供境內流動資金，估計未來6個月間慢慢會見到流動資金的情況會放寬，並相信政府不希望見到內房債務問題演變成金融危機，所以認為會小心處理。

侯偉福提出以槓鈴策略（Barbell themes）來分散投資，一邊是尋求增長的投資，另一方邊是尋求穩定回報的投資。

槓鈴策略分散投資 看好元宇宙3大範疇

另外，侯偉福提出以槓鈴策略（Barbell themes）來分散投資，一邊是尋求增長的投資，另一方邊是尋求穩定回報的投資。在尋求增長的投資方面，股票市場繼續偏好美國及歐洲。該行看好「元宇宙」概念，認為當中會有3大嬴家，一是大科技公司；二是硬件製造商，如生產高效能的AR或VR設備公司；三是軟件和遊戲開發商。

他又認為可按「IDEA」選股，而IDEA分別是指「Innovator」、「Disruptor」、「Enablers」、「Adapters」，當中包括「Innovator」的Apple、Nvidia、AMD；「Disruptor」的Meta、騰訊（0700）、Microsoft；「Enablers」的Infineon、台積電、動視暴雪（Activision Blizzard）；「Adapters」的迪士尼、Gucci母企Kering、Nike等 。

在尋求穩定回報方面，侯偉福表示，雖然在加息周期，股票表現會優於債券，但為求穩定現金流亦是重要，故認為可買入BB或BBB級的債券、新加坡REITS等，藉以爭取4至6%的回報。