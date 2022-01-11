鮑威爾出席連任聽證會　承諾避免高通脹變得根深蒂固

聯儲局主席鮑威爾周一(10日)出席美國國會舉行﹑就其連任的聽證會，會上指出疫情後的經濟可能與之前擴張有所不同，美國勞動力市場強勁，必須前瞻性地考量政策，將用工具來支持經濟和就業市場。

據《華爾街見聞》周二（11日）報道，在疫情前美國經濟正值其第11年的擴張，這是有史以來最長的一次。失業率處於50年來的最低點，經濟利益正在惠及那些最邊緣的人。沒有明顯的金融或經濟失衡威脅着持續的擴張。但是隨着疫情席捲全球，這種景象幾乎在一夜之間發生了變化。

鮑威爾表示，國會提供了迄今為止對戰後任何經濟衰退的最快和最大的反應，而聯儲局也使用了其所掌握的全部政策工具，迅速採取行動，恢復了對家庭、社區和企業的重要信貸流動，並穩定了金融系統。

這些集體政策行動、疫苗的開發和供應以及美國人為恢復（經濟）協同所做的工作，首先緩解了疫情對經濟的打擊，然後引發了歷史上強勁的復甦。今天，經濟正以多年來最快的速度擴張，勞動力市場也很強勁。

去年12月上旬，美國勞工部公布的數據顯示，美國11月CPI按年上漲6.8%，為1982年以來最高水平；今年1月，勞工統計局數據顯示雖然美國12月非農就業人口增加19.9萬人，創2021年1月來最小增幅；但美國12月失業率為3.9%，續創2020年2月來新低。

鮑威爾在去年年末摒棄了「通脹暫時論」，面對近40年以來的高通脹，他表示聯儲局將會堅定實現其目標，通過政策工具來減緩通脹並支持經濟：儘管疫情持續不斷，但經濟迅速獲得了力量，引發持續的供需不平衡，從而推動通膨升温。我們知道，高通脹率會造成損失，尤其是對那些沒有能力滿足食品、住房和交通等必需品的高成本的人來說。我們堅定地致力於實現我們的目標，即最大的就業和價格穩定。我們將使用我們的工具來支持經濟和強大的勞動力市場，並防止更高的通貨膨脹變得根深蒂固。

鮑威爾在聽證會上的發言表示，聯儲局將繼續其工作，確保一個強大和有彈性的金融體系，將會提高對銀行的資本和流動性要求。

他指出美國銀行業最大的、最具有系統重要性的銀行的資本，和流動性水平處於數十年來的最高水平，又指出還更新了聯儲局貨幣政策框架，借鑑全國各地人民和社區的見解，以反映在一個持續低利率的時代執行政策的挑戰。

最後，鮑威爾肯定了聯儲局過去的工作，並表示如果其確認連任，將會繼續推進聯儲局當前獨立、透明和清晰的溝通方式，以使公眾了解情況並進行有效的立法監督。鮑威爾表示其將與公眾和民選代表會面作為其優先事項，以進一步促進聯儲局的透明度。