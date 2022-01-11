再有細價股暴跌　易緯瀉近9成　恒指午後升幅收窄｜港股持更

美國債券息率持續在高位徘徊，道指於周一下跌，並連續第4交易日下跌。亞太區股市早段偏軟，會否拖累港股表現？金融股近期成為投資者吸納對象，其中滙豐（0005）在周一創下22個月以來新高，預料金融股續成為投資者關注對象。另一方面新冠肺炎疫情進一步在各地擴散，確診宗數未見顯著回落，與疫苗相關股預料會獲投資關注。



【13:24】

再有細價股突然死亡！易緯集團﹙3893﹚今日早段暴瀉，午後反彈乏力，現挫87.3%，低見0.295元，較高位2.65元累瀉近九成。

恒指升幅收窄，最新報23751點，升5點，國指最新報8376點，升11點，科指最新報5632點，升6點。

【12:32】

港股今早走勢先低後高，大市先低開後，更一度錄得逾百點跌幅，其後轉跌回升，半日揚近90點。

恒指中午收市報23833點，升87點，國指報8408點，升43點，科指報5654點，升28點，成交額708億元。

生物醫藥股今早走勢兩極，藍籌藥明生物（2269）升6.2%，報87.8元，另一藍籌中生製藥（1177）跌1.1%，報6.14元，永泰生物（6978）瀉30%，報11元，康希諾（6185）挫6.7%，報165.9元。

恒大（3333）升2.3%，最新報1.77元，世茂（0813）升0.4%，報5.62元，龍湖（0960）升2%，報41.65元，碧桂園（2007）升1.1%，報7.4元，中海外（0688）升3.6%「

長實（1113）升3.1%，報51.05元。

金融股方面，滙豐（0005）續上揚，曾高見51.95元，報51.85元，升0.3%，渣打（2888）亦觸及51.95元，最新報51.85元，無升跌。

【11:13】

港股轉升，恒指最新報23775點，升28點，國指最新報8381點，升15點，科指最新報5618點，跌7點。

【09:58】

港股跌幅擴大，恒指最新報23616點，跌130點，國指報8319點，跌46點，科指報5580點，跌44點。

不過恒安（1044）卻逆市上揚，報43元，升3%，創科（0669）及長實（1113）分別升3%及1.8%。

滙豐（0005）高位掉頭向下，報51.45元，跌0.5%。

永泰（6978）未止瀉，最新報10.92元，跌31%。

【09:49】

生物科技股走勢疲弱，永泰生物（6978）跌25%，成交額1.91億元，康希諾（6185）跌6%，報167.2元，翰森製藥（3692）跌1.4%，藥明（2269）無升跌。

【09:26】

恒指低開67點，報23678點，國指最新報8325點，低開40點，科指低開28點，報5597點。

滙豐（0005）高開0.3%，報51.85元。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.1%，阿里（9988）低開2%，報125元。