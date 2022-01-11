港股轉升迫近23800點　科指跌幅收窄｜港股持更

美國債券息率持續在高位徘徊，道指於周一下跌，並連續第4交易日下跌。亞太區股市早段偏軟，會否拖累港股表現？金融股近期成為投資者吸納對象，其中滙豐（0005）在周一創下22個月以來新高，預料金融股續成為投資者關注對象。另一方面新冠肺炎疫情進一步在各地擴散，確診宗數未見顯著回落，與疫苗相關股預料會獲投資關注。



【11:13】

港股轉升，恒指最新報23775點，升28點，國指最新報8381點，升15點，科指最新報5618點，跌7點。

【09:58】

港股跌幅擴大，恒指最新報23616點，跌130點，國指報8319點，跌46點，科指報5580點，跌44點。

不過恒安（1044）卻逆市上揚，報43元，升3%，創科（0669）及長實（1113）分別升3%及1.8%。

滙豐（0005）高位掉頭向下，報51.45元，跌0.5%。

永泰（6978）未止瀉，最新報10.92元，跌31%。

【09:49】

生物科技股走勢疲弱，永泰生物（6978）跌25%，成交額1.91億元，康希諾（6185）跌6%，報167.2元，翰森製藥（3692）跌1.4%，藥明（2269）無升跌。

【09:26】

恒指低開67點，報23678點，國指最新報8325點，低開40點，科指低開28點，報5597點。

滙豐（0005）高開0.3%，報51.85元。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.1%，阿里（9988）低開2%，報125元。