穩經濟成主調!　瑞銀汪濤料內地GDP增5.4%　基建上馬對沖樓市壓力

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤於記者會上表示，現時預期2022年內地全年GDP增長5.4%，比市場上外資投行的預測(介乎4%-5%)略高，原因在於從近期的中央經濟工作會議等官方講話中看出，今年內地的政策主調是穩經濟，認為今年經濟增長有必要是維持在5%以上。

在經濟增長動力方面，由於內地房地產投資將出現負增長(估計全年倒退約5%)，內地政府會加強基建投資支持經濟，相信會在今年首季開始在基建投資上發力，以對沖房地產投資收縮帶來的經濟壓力。她預計一季度GDP增長可能依然乏力，按年增速在4%以下，要到第二季之後可能更明顯地反彈。

談及內房行業的問題，現時市場傳出內房的併購貸款或不再計入「三條紅線」債務限制，她認為併購貸款只是內房其中一個資金渠道，不宜寄望太多。對於內房企流動性來說，最重要的是兩方面：第一，是開發貸款能否取得；第二，是出售樓盤預售款項能否拿到，現時內地在這兩方面的資金投放都有放鬆跡象，不過具體而言金額是否足夠，則仍要繼續觀察。

對於房地產市場未來宜看兩方面的發展，包括是內地政策的放寬力度是否足夠；以及市民購房的信心能否回升，她預期今年的物業銷售(按面積計)將按年下跌10%-12%。

對於全年內地出口增長展望，去年在疫情下，內地的出口增長明顯，以美元計全年增長料為29.7%，至於今年由於環球經濟增長放慢，相信出口增長會放慢至10%。