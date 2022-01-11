金管局延長「預先批核還息不還本」貿易融資還款期90天

金管局今日（11日）聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

變種新冠病毒在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。有見及此，協調機制決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天至今年4月底。至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要，和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2月至4月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

滙豐及中銀皆配合

滙豐表示，歡迎再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90 天，在目前不斷變化的疫情下，為商界提供適切支持。會繼續協助企業應對市場挑戰以及全球供應鏈緊張情況，並按客戶所需提供相關支援。

中銀香港為合資格企業客戶辦理延長貿易融資貸款還款期90天。中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，面對變種新冠病毒疫情急速變化，受影響的企業持續面對經營壓力。中銀香港將一如既往全力支持本地中小企，持續透過多項金融支持措施及數字化銀行服務，與中小企攜手同行，協助其應對營商環境的挑戰。