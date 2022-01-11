NFT｜東奧滑板金牌得主推NFT產品　可走進元宇宙世界

NFT（非同質化代幣）在元宇宙概念加持下，已成為目前其中一個最炙手可熱投資產品。不少名人如日本作曲家坂本龍一，亦推出有關投資產品。數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB最近便夥拍日本東京奧運滑板金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome），推出NFT產品。

該產品名為「The Golden 22」，以3D數碼雕塑呈現。這款NFT產品屬「元宇宙就緒」，擁有人可以獲得「The Golden 22」完整數碼版權。除數碼雕塑外，更附帶一組堀米雄斗的頭像3D原始檔案，能放入任何數碼世界當中，包括元宇宙。「The Golden 22」適用地方包括但不限於創建或發布任何類型的數碼媒體，從影片﹑動畫﹑遊戲﹑藝術形式﹑數碼商品﹑收藏品，甚至衍生後續NFT等。

最近，FWENCLUB 與Netflix 合作，發佈了全球首個獲得授權製作、源自廣受歡迎的 Netflix 節目《魷魚游戲》中的1:10 比例「Young-hee」木頭人限量版軟膠模型。 此外，FWENCLUB 早前更為歌手張敬軒帶來了香港首次混合線上線下模式的演唱會和 NFT 慈善拍賣會，以前所未有的方式將藝人與歌迷聯繫起來。