馬化騰：騰訊僅是普通公司　隨時都可以被替換

去年底的員工大會上，騰訊董事局主席、CEO 馬化騰對2021年發生的一系列變化表達了自己的想法。

據《財經雜誌》報道，馬化騰在2021年員工大會上表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。未來，騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

一位騰訊中幹表示，過去網路公司之間比的是增長速度，未來比的則是誰更穩健。2021 年4月，騰訊成立了可持續社會價值事業部（SSV）並承諾投入1,000億元人民幣實踐共同富裕。

與阿里巴巴習慣對組織頻繁調整不同，騰訊往往只在外部環境發生重大變化時才會進行大規模組織調整。2021年就是這樣的一年：騰訊被要求放棄獨家音樂版權；主導的鬥魚、虎牙合併案被否決；8年以來第一次開放微信外部跳轉鏈接；遊戲的版號發放暫停、未成年保護日益嚴格；幾乎清空對京東的持股，這曾是它最重要的一筆對外投資；隨着市值不斷下跌，騰訊也掉出了全球十大網路公司之列。

過去，騰訊依靠微信、投資生態與手中掌握的海量版權在許多領域拔得頭籌，但現在 「躺贏」 的日子已經一去不復返。馬化騰與總裁劉熾平在 2021 年底的員工大會稱，公司要降本增效、要 「過冬」。

騰訊是當前中國市值最高的網路公司，微信在中國有超過 10 億的活躍用户，這意味着它在監管、社會責任與商業之間尋求平衡時會面對更多挑戰。

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