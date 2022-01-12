中概股衝高　京東大漲10%　「蔚小理」升3%至8%

周二美股收高，科技股連續第二天反彈。道指收漲183.15點，漲幅為0.51%，報36252點；納指收漲210.62點，漲幅為1.41%，報15153點；標普500指數收漲42.78點，漲幅為0.92%，報4713點。

熱門中概股收盤普遍上漲，京東漲超10%，此前京東荷蘭的「超級倉店」Ochama開業，其獨特的倉店合一，機器人全程備貨模式在特殊時期有極大地競爭優勢，目前Ochama也率先成為荷蘭提供包括生鮮在內的全品線線上購物的零售商。

新能源汽車股大漲，理想汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，蔚來汽車漲近4%。

教育股中，掌門教育漲超10%，新東方漲超7%，高途漲超6%，網易有道漲超3%，好未來漲超2%。

其他中概股方面，趣頭條漲超15%，怪獸充電漲超14%，途牛漲超13%，1藥網漲超12%，普普文化漲超11%，虎牙漲近9%，貝殼漲超8%，圖森未來漲近7%，愛奇藝、知乎、鬥魚漲超6%。

拼多多、富途控股、歡聚集團、前程無憂、第九城市、唯品會、塗鴉智能漲超5%，老虎證券漲近5%，騰訊ADR、荔枝漲超4%，微博、阿里巴巴、網易、迅雷、攜程、台積電漲超3%，百度漲近3%，嗶哩嗶哩、優信、汽車之家、樂居漲超2%，金山雲漲近2%，360數科跌超8%，團車跌超5%，趣活、逸仙電商跌超3%。