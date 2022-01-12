銀娛再推「肥雞餐」　參與者將按部門和職位獲發一次性特惠金

日前有報道指出，銀河娛樂（0027）首度向荷官推出俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃，最多可獲27萬澳門元離職補償，並從周四（13日）起接受申請。銀娛昨日指出，會為參與的成員按其所屬部門和職位獲發相對的一次性特惠金，又指冀是次計劃能再次協助相關團隊成員探索事業目標，展開人生篇章新一頁。

稱去年計劃反應正面

銀娛為旗下博彩營運部及相關的團隊成員再次推出屬自願性質的「自在人生計劃」，選擇參與計劃之合資格團隊成員將按其所屬部門和職位獲發相對的一次性特惠金。去年，銀娛亦曾推出相關計劃，反應正面，不少參與的團隊成員反映計劃可以協助他們更多考慮政府的呼籲，尋找博彩業以外的新機會。銀娛冀是次計劃能再次協助相關團隊成員探索事業目標，展開人生篇章新一頁。

此外，銀娛多年來亦為團隊成員推出多項事業發展及培訓項目，助力他們邁向個人及專業成就。早前，銀娛推出銀娛「IR-LEAD」發展計劃，為參與的博彩營運部之本地團隊成員提供為期9個月的職場發展計劃，參與的團隊成員至今已累積跨部門的工作經驗，並通過由澳門旅遊學院所舉辦之相關專業證書課程，當中不少團隊成員已按其自身意願選擇適合自己的新職位，並持續為相關範疇崗位接受培訓，以提升專業技能知識，增強其職場靈活性及競爭力，從而成為未來綜合度假城營運的行業精英。