中海油高開一成　豪派息兼計劃回購　今起3年全年股息不少於70仙

今年上市20周年的中海油（0883）擬派特別息，並指出從今年起3年，全年股息不少於70仙，股價今早急彈10.3%，報9.45元。

昨日（11日）宣布，爲確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低於40%，全年股息絕對值預計不低於0.7港元（含稅），「無論公司的經營表現如何」。

稱適時進行回購

集團又稱，鑒於2021年爲中海油上市二十周年，將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市二十周年特別股息。另外，集團今年將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。

中海油首席執行官徐可強表示，油價受很多因素影響，包括新型肺炎變種病毒廣泛傳播；貨幣政策及地緣政治，例如美國聯儲局加息預期；世界經濟恢復不均衡，令油價有下行壓力等。

不過他指，油價是公司不可控的因素，但會控制成本以抵禦相關風險，又指公司在在哈薩克沒有任何業務，但會繼續關注當地局勢。 管理層表示，追求的成本目標在同行中有競爭力，又指疫情已經發生兩年，認為今年全球原油需求或可回復至疫情前水平。

徐可強續稱，從中海油經營業績表現和資產質量來看，當前的市值表現是嚴重低估。現在正有條不紊組織回A股上市工作，何時上市取決於證監會相關機構，沒有明確時間表，目前進展來看，比較順利。