恒指企穩二萬四　京東發力飆8%　滙豐及渣打均突破52元｜港股持更

美國聯儲局主席鮑威爾揚言若高通脹情況持續，加息次數將會更多。不過其鷹派言論並無影響投資者信心，美股三大指數更悉數高收，其中上周因債息抽升而下挫的納指，更跑贏道指及標普，重上15000點大關。亞太區股市今早亦普遍上揚，當中日本股市早段大升逾300點，企穩28500點。今早市場焦點，既除卻近期已呈現強勢的金融股外，科技股能否隨納指反彈亦是其中一個焦點。至於昨日已宣布未來三年派息政策的中海油（0883），今日表現亦是市場人士關注對象。



【09:55】內房股普遍上揚

內房股今早普遍上揚，世茂（0813）升1.4%，報5.71元，恒大（3333）無升跌，報1.72元，碧桂園（2007）跌0.7%，富力（2777）升1.2%，奧園（3883）無升跌，報1.73元，佳兆業（1638）升1.1%。

【09:47】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大，最新報24153點，升414點，國指最新報8523點，升154點，科指最新報5799點，升179點。

金融股續上揚，滙豐（0005）重上52元，為2020年3月以來首次，最新報52.05元，渣打（2888）最新報52.45元，升0.9%，東亞（0023）升0.8%，報12.1元，中銀（2388）跌0.7%，報27.95元。

友邦（1299）擬出售澳洲業務，今早保誠（升1.8%，報80元，宏利（0945）升1.5%，報159.4元，保誠（2378）升0.4%，報138元。

中海油（0883）升6.9%，報9.16元，中石化（0386）升1%，報3.92元，中石油（0857）升3%，報3.81元。

【09:38】京東大升近一成

港股造好，京東﹙9618﹚隨隔晚美股表現大升，現報297.4元，大升8.2%，表現亮麗，藍籌股中升幅僅次於豪派息護價的中海油﹙0883﹚。

【09:29】港股高開逾300點

恒指高開330點，報24069點，國指高開124點，報8493點，科指高開130點，報5750點。

中海油（0883）高開1成，報9.45元。