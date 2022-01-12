指半日升逾500點　科技股全面抽升　美團京東飆逾9%｜港股持更

美國聯儲局主席鮑威爾揚言若高通脹情況持續，加息次數將會更多。不過其鷹派言論並無影響投資者信心，美股三大指數更悉數高收，其中上周因債息抽升而下挫的納指，更跑贏道指及標普，重上15000點大關。亞太區股市今早亦普遍上揚，當中日本股市早段大升逾300點，企穩28500點。今早市場焦點，既除卻近期已呈現強勢的金融股外，科技股能否隨納指反彈亦是其中一個焦點。至於昨日已宣布未來三年派息政策的中海油（0883），今日表現亦是市場人士關注對象。



美國聯儲局主席鮑威爾揚言若高通脹情況持續，加息次數將會更多。不過其鷹派言論並無影響投資者信心，美股三大指數更悉數高收，其中上周因債息抽升而下挫的納指，更跑贏道指及標普，重上15000點大關。亞太區股市今早亦普遍上揚，當中日本股市早段大升逾300點，企穩28500點。今早市場焦點，既除卻近期已呈現強勢的金融股外，科技股能否隨納指反彈亦是其中一個焦點。至於昨日已宣布未來三年派息政策的中海油（0883），今日表現亦是市場人士關注對象。



【12:34】港股半日升逾500點

港股今日表現相當強勢，恒指半日揚逾500點，科技股表現更強勁，勁升近4%。

恒指中午收市報24241點，升502點，國指報8552點，升183點，科指報5836點，升216點，成交額814.8億元。

科技股表現令投資者開心不已，美團（3690）中午收市報227.4元，升9.3%，阿里（9988）升4.7%，報131.5元，騰訊（0700）升3.2%，報474.6元，京東（9618）升9.9%，報302.2元，小米（1810）升3.1%，報18.72元。

金融股今日續上揚，滙豐（0005）升0.7%，報52.3元，渣打（2888）升0.5%，報52.25元，東亞（0023）升1.2%，報12.14元，中銀（2388）跌1.1%，報27.85元。友邦（1299）升3.4%，報81.25元。

中海油（0883）宣布派發特別息，並於從今年起3年，每年派息70仙，中午報9.25元，升7.9%，其他油股方面，中石油（0857）升2.4%，中石化（0386）升1%，報3.92元。

汽車股亦上揚，吉利（0175）升3.5%，報19.6元，比亞迪（1211）升4.8%，長汽（2333）升3.3%，理想汽車（2015）升8.7%。

【11:35】港股升幅擴大至500點

港股升幅撰擴大至逾500點，恒指最新報24244點，升505點，國指升8557點，升188點，科指升220點，報5839點。

京東（9618）升9.9%，報302.2元，騰訊（0700）升3.1%，報474.4元，美團（3690）升8.5%，報225.6元。

【10:45】科指表現優恒指

科技表現突出，升194點或3.5%，跑贏僅升1.8%的恒指。科指最新報5814點，恒指升434點或1.8%，報24173點，國指報8525點，升156點。

阿里（9988）揚4.1%，報130.7元，騰訊（0700）升3%，報473.6元，美團（3690）升7.9%，報224元，京東（9618）飆1成，報302.8元。小米（1810）升3.1%，報18.72元。

【09:55】內房股普遍上揚

內房股今早普遍上揚，世茂（0813）升1.4%，報5.71元，恒大（3333）無升跌，報1.72元，碧桂園（2007）跌0.7%，富力（2777）升1.2%，奧園（3883）無升跌，報1.73元，佳兆業（1638）升1.1%。

【09:47】恒指升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大，最新報24153點，升414點，國指最新報8523點，升154點，科指最新報5799點，升179點。

金融股續上揚，滙豐（0005）重上52元，為2020年3月以來首次，最新報52.05元，渣打（2888）最新報52.45元，升0.9%，東亞（0023）升0.8%，報12.1元，中銀（2388）跌0.7%，報27.95元。

友邦（1299）擬出售澳洲業務，今早保誠（升1.8%，報80元，宏利（0945）升1.5%，報159.4元，保誠（2378）升0.4%，報138元。

中海油（0883）升6.9%，報9.16元，中石化（0386）升1%，報3.92元，中石油（0857）升3%，報3.81元。

【09:38】京東大升近一成

港股造好，京東﹙9618﹚隨隔晚美股表現大升，現報297.4元，大升8.2%，表現亮麗，藍籌股中升幅僅次於豪派息護價的中海油﹙0883﹚。

【09:29】港股高開逾300點

恒指高開330點，報24069點，國指高開124點，報8493點，科指高開130點，報5750點。

中海油（0883）高開1成，報9.45元。