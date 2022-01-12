人行︰12月人民幣貸款增加1.13萬億元　M2按年增長9%

1月12日，中國人民銀行（簡稱央行）發布數據，12月新增人民幣貸款1.13萬億元人民幣，按年少增1,234億元人民幣。廣義貨幣（M2）餘額238.29萬億元人民幣，供應量按年增長9%。

據中國央行官網12月9日發布的報告顯示，12月末，廣義貨幣（M2）餘額238.29萬億元人民幣，按年增長9%，增速比上月末高0.5個百分點，比上年同期低1.1個百分點；狹義貨幣（M1）餘額64.74萬億元人民幣，按年增長3.5%，增速比上月末高0.5個百分點，比上年同期低5.1個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.08萬億元人民幣，按年增長7.7%。全年淨投放現金6,510億元人民幣。

12月末，本外幣貸款餘額198.51萬億元人民幣，按年增長11.3%。月末人民幣貸款餘額192.69萬億元人民幣，按年增長11.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和1.2個百分點。

12月末，外幣貸款餘額9,129億美元，按年增長5.3%。全年外幣貸款增加457億美元，按年少增345億美元。12月份，外幣貸款減少361億美元，按年少減16億美元。

12月末，本外幣存款餘額238.61萬億元，按年增長9.3%。月末人民幣存款餘額232.25萬億元人民幣，按年增長9.3%，增速比上月末高0.7個百分點，比上年同期低0.9個百分點。

2021年全年年人民幣存款增加19.68萬億元人民幣，按年多增323億元人民幣。

12月末，外幣存款餘額9969億美元，按年增長12.1%。全年外幣存款增加1,077億美元，按年少增238億美元。12月份，外幣存款減少211億美元，按年多減195億美元。