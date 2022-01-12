人行︰2021年末社融規模存量314.13萬億元　按年增長10.3%

據中國央行官網1月12日發布的數據顯示，初步統計，2021年末社會融資規模存量為314.13萬億元人民幣，按年增長10.3%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為191.54萬億元，按年增長11.6%；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額為2.23萬億元，按年增長6.3%；委託貸款餘額為10.87萬億元，按年下降1.6%；信託貸款餘額為4.36萬億元，按年下降31.3%；未貼現的銀行承兑匯票餘額為3.01萬億元，按年下降14%；企業債券餘額為29.93萬億元，按年增長8.6%；政府債券餘額為53.06萬億元，按年增長15.2%；非金融企業境內股票餘額為9.48萬億元，按年增長15%。

從結構看，12月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61%，按年高0.7個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額佔比0.7%，按年持平；委託貸款餘額佔比3.5%，按年低0.4個百分點；信託貸款餘額佔比1.4%，按年低0.8個百分點；未貼現的銀行承兑匯票餘額佔比1%，按年低0.2個百分點；企業債券餘額佔比9.5%，按年低0.2個百分點；政府債券餘額佔比16.9%，按年高0.7個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比3%，按年高0.1個百分點。