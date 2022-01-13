聯儲局褐皮書：Omicron減弱部分地區經濟增長預期

美國聯儲局周三發布了俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告，結果顯示在2021年的最後幾周，整個美國的經濟活動以温和的速度增長，但部分地區的企業對未來幾個月的增長預期有所回落。供應鏈問題和勞動力短缺問題持續存在，仍然限制經濟增速。

據《華爾街見聞》報道，相較去年12月聯儲局發布的褐皮書調查報告來看，就業人口温和增加，但對額外工人的需求仍然強勁。大多數地方聯儲所轄地區的消費者物價繼續穩固上漲，但部分聯儲留意到，物價漲幅較以往數月有所放緩。

此外，10個聯儲銀行在報告中表示受到Omicron影響，對未來經濟增長的樂觀情緒在部分地區有降温現象。「樂觀情緒仍然很高，但有所減弱，因為對未來6個月經濟持續增長表示積極預期的企業比例縮小了。」

通脹繼續 物價上漲速度減緩

多數地方聯儲報告了地區物價繼續穩固上漲的情況，但也有部分聯儲報告指出物價上漲的速度比最近幾個月經歷的強勁速度稍有減緩。

面對居高不下的通脹，聯儲局主席鮑威爾先是改口「通脹並非暫時的」，昨日又在出席連任聽證會上表示，後疫情時期的經濟可能和此前經濟擴張有所不同，並向美國人民承諾將避免高通脹變得根深蒂固。

報告顯示，各個行業的服務提供商和商品生產商，都受到來自批發和材料價格成本上升的壓力。一些聯儲將高成本歸因於持續的供應鏈中斷；也有一些地區反應運輸瓶頸在最近幾周已經穩定下來，但採購成本仍然很高。同時，值得注意的是，持續的勞動力短缺和相應的工資增長也給企業帶來了更多的成本壓力。

此前公布的美國12月Markit製造業PMI終值為57.7，創2020年12月以來的新低。美國12月製造業活動失去了一些動能，由於需求降温，新訂單增長速度為一年來最慢；與此同時，全球供應鏈壓力指數顯示，困擾世界近兩年的供應鏈緊張局面或將見頂，供應鏈瓶頸有所改善，成本壓力在緩解。

勞動力市場緊張 就業率温和上漲

報告顯示，近幾周，美國就業率温和增長。但多數地方聯儲轄區對額外工人的需求仍然強勁。受到奧密克戎新冠病毒影響，職位空缺有所增加，但總體就業增長受到持續的勞動力短缺的限制。美國七日平均新增病例數已達到每天75.4萬例，越來越多的行業受到勞動力短缺的影響。

此前，美國勞工部1月發布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國11月JOLTS職位空缺1056.2萬人，該月有創紀錄的450萬美國人辭職，其中僅休閒和酒店業的退出人數就超過百萬，更加凸顯僱主留住員工的艱難。

勞動力市場的緊張狀況推動了美國全國範圍內工資的強勁增長，一些地區在報告中強調了與非工資福利相關的勞動力成本的額外增長。許多地區的報告指出低技能工人的工資增長特別強勁，各行業、各工人群體和各地區的報酬增長遠遠高於歷史平均水平。

除工資增長外，報告表示多數地區僱主對工作需求進行了調整，比如適應兼職工作或調整資格要求等，以吸引更多的勞動力並保留現有員工。

褐皮書（the Beige Book）是聯儲局每年發布八次的美國經濟展望調查報告。取名「褐皮書」因裝訂鑲邊顏色為褐色，該報告包含12地區聯儲所提出的地區經濟情況摘要與全國經濟情況摘要，是聯儲局貨幣政策決策例會的重要參考資料。此次報告截至1月3日收集的傳聞訊息，由堪薩斯城聯儲銀行彙編。