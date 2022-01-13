橋水基金：今年要投資中國債券和股票

全球最大對沖基金橋水基金投資研究主管Rebecca Patterson認為，2022年存在投資中國的機遇，因為中國向市場增加流動性，相比之下，全球其他地方開始加息。新冠肺炎疫情和聯儲局加息前景意味着，美國市場將出現波動性。

據《華爾街見聞》報道，Patterson在出席彭博電視節目時表示，她看到了今年在中國投資的機會，包括做多中國債券，和尋找機會做多中國股票。

Patterson的上述表態與橋水基金創始人達利奧觀點一致。達利奧多次公開表態稱，在資產配置方面，中國機會不可忽視。如今中國正處日益強大階段，而美國面臨進一步惡化風險。中國現階段經濟增速遠超西方世界，正在與發達國家的「經濟競賽」中獲得領先地位。

橋水基金旗下的Pure Alpha II基金去年上漲了約8%，其中大部分漲幅來自12月。當前，橋水大力佈局在中國的投資。截至去年11月底，橋水基金已為旗下第三隻中國投資基金籌集約12.5億美元資金，一躍成為中國市場規模最大的外資私募基金公司之一。

不只是橋水，華爾街也越來越看好中國，認為2022年A股機會多多，政策放寬後經濟更有韌性。據新華社總結，多家華爾街投資機構加大力度佈局中國市場，期待在2022年中分享中國發展紅利。分析人士認為，當前世界經濟增長前景面臨諸多不確定性，中國市場的穩健魅力和中國經濟的增長潛力令海外機構備加珍惜。

例如，貝萊德在此前的報告中，除了維持對中國股票的戰術性小幅增持立場，還表示青睞高收益和相對穩定的中國政府債券。貝萊德認為中國資產值得長期增持，中國股市當前的估值足夠具有吸引力。摩根大通認為預期政策寬鬆，以及股票風險溢價已被定價完畢，故應增持中國股市。高盛也持類似觀點，稱低估值正令中國股市更有吸引力。

當前，中美貨幣政策步調不一致。聯儲局2021年12月會議紀要，猶如一顆重磅「炸彈」，造成美國「股債雙殺」。在海外市場不確定因素增加的背景下，有機構認為，今後一段時間，中國宏觀調控「以我為主」特徵將進一步凸顯，政策發力適度靠前也進一步明確，一季度有望成為政策發力重要窗口期。2022年中國國內貨幣政策不會跟隨海外收緊。不僅如此，在「更加主動有為」要求下，貨幣政策進一步邊際放鬆有較大概率，2022年降準降息都存在可能性。這也意味着，未來中外利差很可能收窄，進而可能對資本流動、資產價格產生一定影響。