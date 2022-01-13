港股重上二萬四　科技股翻生　吼績優股｜港股早評

歷時一個月後，港所股重上兩萬四關，昨由科技股一鼓作氣帶升，大升663點，報24402點，短短5日間升1693點。

昨日科技股由京東（9618）、美團（3690）領頭，兩者昨均升近一成，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）分別升5.9%和4.5%，推升科指升5%。

中石油（0857）預計2021年淨利潤與上年同期相比，將增加710億元到750億元（人民幣‧下同），增長374%到395%，淨利潤料約為900億至940億元，與2019年同期相比，將增加443億元到483億元，增長97%到106%，兩年平均增長40%到43%，創近七年同期最好水平。

投資者亦可留意其他績優股表現。中信證券（6030）公告業績快報，去年營業收入765.70億元，按年增長40.8%，淨利潤人民幣229.8億元，按年增長54.2%。泰格醫藥（3347）預計2021年淨利潤26.2億元至30.3億元，增長50%至73%。

融創中國（1918）在港交所公告，擬以每股10港元配售4.52億股配售股份，認購事項所得款項總額為45.20億港元。配售價為每股股份10港元，較2022年1月12日收市價每股11.80港元折讓約15.3%。

美國CPI再爆錶升7% 美股回升後整固

美國去年12月消費物價指數（CPI）按年升7%，創下30年新高，與市場預期相若；按月升幅0.5%，略高於預期。美國總統拜登表示，最新的通脹數據反映物價升勢放緩，但距離回復正常水平仍有很長一段路。

美10年期債息尾段回落至1.75厘，美滙指數急回並跌穿至95關口。美股回升後整固，道指昨0.1%，報36290點，納指升0.2%，報15188點，標普500指數升0.3%，報4726點。