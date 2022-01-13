港股午後轉跌　科指跌幅擴大至逾百點｜港股持更

美國於周三（12日）公布上月消費物價指數（CPI），按年7%，再創近40年新。高通脹繼續困擾之際，聯儲局官員紛紛發出鷹派言論，進一步推高聯儲局於今年3月加息機會至85%。受到加息行動漸近影響，美國股市三大指數周三表現明顯不及周二，今日亞太區股市表現亦轉弱，其中日本股市挫約200點。今早市場人士焦點除落入金融股外，周三爆升的科技股今日會否出現延續強勢，亦是重點之一。



【13:28】

恒指午後轉跌，最新報24363點，跌38點，國指報8576點，跌35點，科指跌幅擴大至逾百點，最新報5785點，跌114點。

【12:27】

恒指半日升19點，報24421點，國指報8603點，跌9點，科指半日跌87點，報5812點，成交額為788.33億元。

科技股今日紛紛回吐，騰訊（0700）跌1.4%，阿里（9988）跌0.3%，京東（9618）跌3.9%，報293.2元，美團（3690）跌0.5%，報225.8元，小米（1810）跌0.9%。

不過金融股表現明顯較佳，滙豐（0005）升0.8%，報53.15元，渣打（2888）升1.5%，報52.8元，中銀（2388）升0.9%，報28.35元，東亞（0023）升2.8%，報12.5元。

油股今日續上揚，中石油（0857）升2.1%，報3.9元，中石化（0386）升2.8%，報4.04元，中海油（0883）升1.4%，報9.28元。

中資保險股亦高收，國壽（2628）升1.3%，平保（2318）升1.3%。

【11:27】

科指跌幅擴大，最新報5814點，跌85點，國指報8608點，跌3點，恒指升幅收窄至29點，報24431點。

京東（9618）挫3.6%，騰訊（0700）轉跌1%，美團（3690）跌0.6%，阿里（9988）轉跌0.7%，小米（1810）跌1%。

【10:29】

科指轉跌，最新報5860點，跌39點，恒指報24512點，升110點，國指報8651點，升38點。

京東（9618）挫3.3%，報295.2元，阿里（9988）升0.5%，報133.7元。

滙豐（0005）升勢持續，最新報53.1元，升0.7%，渣打（2888）升1.8%，報52.95元。

【09:20】

恒指高開159點，報24561點，國指高開38點，報8651點，科指高開20點，報5920點。

重磅股滙豐（0005）高開0.4%，報52.95元，渣打（2888）高開1.9%，報53元。

阿里（9988）創1個月新高，高開1.5%，報135元，騰訊（0700）同創1個月新高，報486元，高開1.1%，不過昨日勁升逾1成的京東（9618）今早回吐，報298.2元，低開2.3%。