【星之谷】2022樓市把脈　住宅租金回報添壓　工商舖或成贏家

疫情爆發至今近兩年，全球經濟及生活模式經歷翻天覆地的改變，香港亦不能獨善其身。不過，近期本地失業率顯著回落，住宅樓市大致穩定，惟租金回報率較為疲軟；反觀工商舖價格低水，可考慮趁低吸納。



香港樓市整體表現強韌，我們先談談現時宏觀利率環境。去年美國開始減買債，市場預期今年開始加息，當中有投資銀行估計全年加息3至4次（每次0.25厘），最快將會今年首季展開。

美國加息難影響港息

由於變種病毒Omicron仍未受控，美國加息步伐預料不會太急，甚至可能在短期內結束。回顧美國上一輪加息周期為2015年至2018年，期間加息9次，但本港銀行只象徵式加息0.125厘；其後美國減息，本港息口隨即回落。若然未來美國加息幅度及速度溫和，對港息影響有限。

本土經濟谷底反彈。2019年底疫情爆發至今，失業率由2019年11月至2020年1月3.4%低位，一度升至2020月12月至2021年2月7.2%，最新數據顯示，2021年9月至11月已降至4.1%。香港人從來轉數快、轉身快，在疫境下似乎已找到新出路。

故此，即使過去兩年經濟受挫，樓價亦只是小漲小回，展現強勁抗跌力。當然，如果對比全球各大城市樓價近兩年顯著升幅，港樓實際是跑輸10至20個百分點。所以，在港樓相對低水情況下，準買家若期望樓價會因疫情繼續下挫，有機會大失所望。

住宅租金回報率現壓力

本地樓價堅挺，租金卻出現顯著下行壓力，差餉物業估價署的住宅租金指數在2019年8月迎來高峰後，至今下跌約9%，相反樓價只比高峰期低約1%，令租金與樓價指數比率跌至新低點。

以租金回報率計，今年住宅樓市比過往任何時間都更不值得入市。筆者建議，買家不妨趁淡巿多睇樓、儲彈藥做足功課，待經濟好轉、住宅租金有回升跡象時再入市。

車輛數目增加利好車位

非住宅物業方面，疫情期間，市民怕人多密集，傾向減少使用公共交通工具，買車意欲大增。2020年私家車新增登記總數按年倍升，達23,128輛；而2021年首11個月只增加3,541輛，全年結算可能只有約5,000輛。儘管加幅回落，但車輛數目升勢維持，筆者仍然看好車位投資。

香港人口稠密、交通方便，任何地方都能買到日用品，網購並不興旺不無道理。但疫情來襲，令市民開始習慣網購；加上遊客絕跡，一線街舖租金大受影響，工、商、舖物業價格均處低位。不過，香港人還是喜歡到實體商店消費，尤其是大家已學會與病毒共存。如今本港經濟亦已因應疫情發展，並逐漸從谷底反彈，有實力的投資者，不妨趁低入市低撈工商舖。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

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