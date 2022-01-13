UNIQLO母企迅銷上季多賺33%　內地經營溢利大幅下降

UNIQLO母企迅銷（6288）今日（13日）公布2022財年第一季度業績，2011年9月至11月季度內，綜合收益總額為6,273億日圓，按年增長1.2%；綜合經營溢利總額為1,194億日圓，按年增長 5.6%。毛利率較上年度同期改善1.6個百分點，錄得54%。此外，受惠於外幣資產兌換日圓後匯兌收益因素，迅銷季度盈利按年大增33%至935億日圓。

以各事業分部來看，海外UNIQLO（優衣庫）事業分部錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。收益總額為2,997億日圓，按年增長15%；經營溢利總額為599億日圓，按年增長44.6%。

本土日本UNIQLO收益和經營溢利就跌10.8%和18.8%，GU業務收入減少8.7%，經營溢利跌34.5%。以金額計，海外UNIQLO經營溢利599億日圓，超越日本本土的485億日圓。

料整個財年銷售額2.2萬億日圓

迅銷表示，主要是由於東南亞、南亞及大洋洲地區（包括東南亞地區、澳印度及澳洲各市場表現優異，同時北美及歐洲地區也呈現強勁銷情。大中華地區則錄得收益小幅下降及經營溢利大幅下降，主要受累新冠疫情的嚴格防疫措施，令服裝行業消費意欲不振，而且前一年度同期銷情強勁令基數較高。

迅銷維持2022財年全年度業績預測不變，預計截至8月底財政年度，集團綜合收益總額將達22,000億日圓，較上年度增長3.1%；綜合經營溢利總額將達2,700億日圓，同比增長8.4%；列帳溢利將達1,750億日圓，按年增長3%。

公司預計，全年度每股股息將爲520日圓，其中包括中期派息260日圓、期末派息260日圓，較前一年總共派480日圓有所增加。