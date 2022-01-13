網傳內地券商防員工炫富　訂4行為準則　工作環境不可開百萬名車

行走得資本市場，行頭絕不可以「慳」，以收震懾之效。所以每當行頭中環街頭，莫不見穿上一身名牌西裝，手戴貴價名錶，當然名車也必不可少。可是在內地的券商，不許炫富，突然成為行為準則。

據內地傳媒報道，有券商的固定收益融資部，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面進行行為規範，多方面禁止員工「炫富」。避免炫富、高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。而這些準則，就是要避免給外界留下金融行業從業人員高調奢華的印象。



《財聯社》周四（13日）報道，相關截圖顯示，這份「行為準則」來自某券商固定收益融資部，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面進行行為規範，多方面禁止員工「炫富」。避免炫富、高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。而這些準則，就是要避免給外界留下金融行業從業人員高調奢華的印象。

儘管相關內容真實性仍有待考證，但證券行業薪酬問題已引發有關部門的重視。中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，為了解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。

四項要求避免員工「炫富」

這則近600字的行為準則涵蓋了奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風四方面的規範，多方面對「炫富」行為做出明確要求，目的是避免帶來負面影響。

該券商固收部提出了行為規範的總原則，即部門的工作範圍內員工須注意言行舉止，不允許因家庭背景等非自身因素產生優越感，當好一名職業banker。「為堅持共同富裕的社會價值觀，符合當前的社會形勢，固定收益融資部出台部門員工的社會行為準則，避免炫富，高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。」規範中這一表述，正體現了當下行業已出現的一些問題。

關於名錶、豪華汽車與包包

「行為準則」中最博人眼球的是關於奢侈品使用的相關規定。如工作環境下（上班時間、有客户在場的任何場合）須穿着得體，不允許開豪華車（100萬以上），戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔包（5萬以上），以及使用其他不合時宜、奢華定製的物品。

言談舉止的要求主要針對「曬薪酬」等行為，目的是避免留下高調奢侈的行業形象。如對外交流時需迴避討論任何奢華主義內容；不允許在使用社交軟件、社交平台（公開媒體，包括朋友圈，抖音，小紅書等）時發工資、獎金等截圖或具體金額，不在社交平台上發布高端奢侈品、高端旅行以及高端餐飲、酒水的相關內容；接受正式採訪前須向部門提交申請，接受正式和非正式採訪（參加論壇等）時不得隨意評論行業薪酬。

對外宣傳內容上也對「薪酬待遇」等敏感訊息做出限制。在對外宣傳及招聘訊息中，不可含有薪酬和待遇訊息的表述。招聘廣告不允許標註高薪和高提成、強資源等要素。

在生活作風上則要求對待個人生活必須抱着負責任的態度，嚴肅處理個人生活問題。

券業薪酬話題引發監管重視

前有首席分析師小紅書曬薪酬引發關注，後有券商出台「行為準則」要求員工避免炫富，證券從業者薪酬話題一時甚囂塵上。

儘管上述事件真實性仍有待考證，但證券行業薪酬問題已引發有關部門的重視。記者此前獲悉，中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，要求券商在1月17日17點前提交反饋意見。通知中提到，健全合理的薪酬激勵機制是公司穩定健康發展的必要保障，同時也是促進行業高質量發展和防範化解金融風險的重要基礎。為了解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。

此外，日前中國證券業協會向券商下發《證券公司文化建設實踐評估辦法（試行）（徵求意見稿）》，也明確要求證券公司建立長期與短期兼顧的激勵機制。

其中提到，公司應構建激勵與約束並重、長期與短期兼顧的長效激勵機制，注重有效激勵與問責監督相統一。包括建立科學的人員考核與合理的薪酬管理制度，將廉潔從業、合規誠信執業、踐行行業和公司文化理念等情況納入人員考核與薪酬管理，堅持正向引導激勵與反向懲戒約束並重。建立長期與短期兼顧的激勵機制，通過適度拉長業績考核周期、薪酬遞延等方式形成合理有效的長周期考核評價體系和收入分配機制。

此外，扣分指標中也有涉及，薪酬激勵過於激進，未能體現建立長期激勵機制要求的，扣1分。