《彭博》﹕多家內銀對地方城投地產項目貸款　審批更嚴格

內房企業正致力提升其資金水平，因此市場上不時傳出內房企業進行融資的消息，市場人士亦相當關注。據《IFR》報道，碧桂園（2007）3億美元潛在可換債未能吸引到足夠需求。不過公司指出，近期並未發行3億美元可轉債，相關消息不實。

據《IFR》引述消息報道，摩根士丹利及摩根大通評估了投資者對有關債務興趣後，最終並無推進交易。該筆3年期可換債息率為4.75厘，轉換溢價為25%。

另一方面，禹洲（1628）指出進行交換要約及同意徵求以推遲債務到期日﹑減輕現金流壓力，並管理違約風險，懇請所有舊票據合資格持有人，以舊票據交換年期較長的新票據，讓其取得急需的財務穩定性以繼續持續經營。公司又指出預期沒有足夠資金在到期時，立即償還不同意交換的交換票據持有人所持票據，可能會引發交換票據的牽違約事件，及公司發行或擔保的其他美元票據，及其他融資的交叉違約。

另一方面，《彭博》引述消息指出，內地多間商業銀行對地方城投公司的地產項目貸款，審批更為嚴格，因擔憂一些地方政府融資平台，取代民營開發商成為土地市場的主要買家後，承擔過多風險。

報道亦引述消息人士指出，至少有5間大中型銀行今年對地方城投公司開發項目，在審批上更嚴格，加入有關評估地方經濟及財政實力，及所有開發項目的銷售回款前景等要求。報道指出銀保監並未即時作回應。