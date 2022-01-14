美國12月PPI增長9.7%　續刷最高紀錄　連續第20個月上漲

美國12月PPI連續第20個月上漲，但由於汽油等能源價格回落，漲幅低於預期。

據《華爾街見聞》報道，周四美國勞工部發布的數據顯示，美國12月PPI按年增長9.7%，增幅為2010年以來最高水平，高於前值9.6%，不及市場預期的9.8%。按月上漲0.2%，創2020年11月以來新低，前值為0.8%。

剔除波動較大的食品和能源，美國12月核心PPI按年增長8.3%，遠高於市場預期的8%，前值為7.7%。

CPI與PPI之間的差距表明企業面臨利潤壓力，其中商品價格指數繼續主導整體走高，隨着經濟重新開放，服務價格較前一個月有所上漲，但漲幅較小。

12月商品PPI價格指數回落的一個主要因素是汽油價格指數，按月下跌了1.6%。

而服務PPI價格指數上漲四分之一，歸因於燃料和潤滑油零售價格指數，按月增長了13.0%。同時航空客運服務、食品零售、機車批發、機械設備零部件及用品批發、旅客住宿服務指數均有所走高。

相比之下，汽車和汽車零部件零售的價格指數按月下降了2.7%。存款服務（部分）和健康、美容零售指數也有所下降。

這些數據表明，在原材料、勞動力短缺和供應鏈瓶頸共同推動價格飆升之後，通脹可能即將緩解。然而，由於奧密克戎（Omicron）疫情肆虐造成許多部門暫停部分服務，在未來幾個月內或對商品價格構成了上行風險。