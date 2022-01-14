聯儲局「二把手」候選人暗示最快3月加息　一段時間後啟動縮表

1月13日周四，聯儲局理事布雷納德出任央行「二把手」副主席的參議院提名聽證舉行。她多次提到「美國通脹太高了」，並稱令利率政策減低通脹是現階段聯儲局的「首要任務」。

據《華爾街見聞》周五（14日）報道，她還對今年3月就加息持開放態度，稱「一旦量寬淨購債結束就可以加息」，並支持在開始加息「一段時間之後」縮表，預計未來只有當降息空間不復存在時，聯儲局才會動用QE量寬買債。

按照原定計劃，聯儲局將於今年3月中旬完成縮減購債，布雷納德的言論表明暗示最快3月加息。

鴿派漸變成鷹派

分析指出，布雷納德堅定對抗物價上漲的意圖，標誌着聯儲局內部一位有影響力的最鴿派成員立場重要轉變。現在看來，就連央行鴿派成員都同意，如果真的想遏制通脹，早就應該加息。

在展望貨幣政策時，布雷納德除了暗示最早可能於3月加息，還稱縮表討論已經開始，並呼應了鮑威爾在連任聽證會上「尚未作出任何縮表決定」的言論，市場曾認為這說明他不夠鷹派。

據《路透》報道，布雷納德稱，將資產負債表和利率恢復到更正常水平將是棘手的，聯儲局官員並不真正知道縮表將如何影響經濟或金融市場，Omicron對經濟活力的影響也是預測中的一個重要問題。

在評價美國經濟時，她稱失業率在迅速下降，「強烈相信」勞動參與率會在未來數個季度、甚至數年得到改善，即便在聯儲局收緊貨幣政策的情況下，預計就業人口也將繼續增加。

分析稱，布雷納德提到「控制飆升至近40年高位的通脹是聯儲局必須解決的最重要任務」，加息目的保持當前經濟擴張，均與鮑威爾本周言論呼應。通脹和逐步減少購債是兩人聽證會焦點。

與鮑威爾連任聽證會不同的是，布雷納德的任命聽證會更聚焦於她對加強銀行監管的立場，以及聯儲局制定更多與氣候變化相關政策的責任問題。

例如，多位共和黨參議員懷疑，聯儲局對氣候變化的關注，以及布雷納德對開展相關分析和研究的支持，是否在利用聯儲局的監管權力，引導資本遠離政治上不受歡迎的碳密集型產業。

稱當局關注氣候變化對金融系統衝擊

布雷納德回應稱，自己尚未建議聯儲局就氣候變化問題進行大型銀行的壓力測試，對氣候變化的假設性分析有別於壓力測試。但聯儲局必須關注會造成金融衝擊的風險，全球其他主要央行也在關注氣候變化問題所造成的金融風險，

她表示，「在看待氣候風險上，我與聯儲局主席鮑威爾非常協同。」過去五年，天氣災害造成6300億美元經濟破壞，極端天氣所構成的損失規模是歷史性的。

她稱，聯儲局不會告訴銀行向哪些部門放貸、或不向哪些部門放貸，但「我們確實希望確保他們正在衡量、監控這些金融體系的重大潛在風險」，聯儲局的作用是幫助金融機構了解所有風險。

分析指出，共和黨人擔心拜登政府的央行重要人事任命，可能會引導聯儲局在氣候問題上朝着更激進的方向發展，並對華爾街採取更強硬的態度。

自2014年當選聯儲局理事以來，布雷納德經常在央行內部投反對票，反對前總統特朗普執政期間和鮑威爾領導下采取的放鬆對最大型銀行監管等措施。她呼籲聯儲局要求金融公司預留更多資金， 並擔心聯儲局官員在理解氣候變化如何影響宏觀經濟和金融體系方面落後於歐洲央行。

在提名布雷納德擔任聯儲局「二把手」之前，市場盛傳她有望接替鮑威爾出任聯儲局主席，後者對華爾街的監管態度也屢被民主黨議員大佬們批判。

今日，布雷納德淡化了作為「二把手」副主席產生任何特殊影響的可能性，稱這一指責「傳統上是支持主席，並幫助就貨幣政策和其他問題達成共識的角色」。

她還呼籲保持聯儲局的獨立性和增加官員構成的種族多樣性，「改善聯儲局成員的多樣性仍具有非常高的優先度」。她還認為，小型社區銀行不應承擔金融體系潛在風險的管理負擔。同時，聯儲局處於在2023年推出實時支付系統FedNow的正軌之上。

金融博客Zerohedge稱，市場對聯儲局在3月加息的可能性定價越來越高，而且預言年底前還會再額外加息3次，甚至是額外加息4次。