滙豐升勢未止挑戰55元　渣打及恒生同上揚｜港股持更

聯儲局官員日顯「鷹氣」，其中費城聯儲銀行哈克更指出，今次聯儲局縮表步伐會較上次快。大行亦漸對年內聯儲局將加息4次達成共識。在貨幣政策將趨偏緊情況下，觸發美股下挫，其中科技股更成為投資者掟貨對象，納指大挫381點或2.51%，大幅跑輸道指及標普指數。今早亞太區股市亦受波及，其中日本股市早段曾挫500點。今早港股會否隨外圍股市下挫，而大幅低開，同時科技股會否遭受沽壓，皆為投資者留意對象。另一方面近期超強勢的金融股，今早又會否延續上日升勢？亦是焦點。其他需留意的焦點，包括信達（1359）決定不入股阿里（9988）旗下的重慶螞蟻。



【10:50】

滙豐（0005）升幅擴大至2%，挑戰55元，最新報54.7元，渣打（2888）升1.7%，報54.15元，中銀（2388）曾創一年新高，最新報28.65元，無升跌，恒生（0011）升0.8%，報156.6元。

恒指最新報24236點，跌193點，國指最新報8498點，跌103點，科指最新報5699點，跌96點。

【09:38】

多隻科技股今日成為投資者沽貨對象，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）瀉8.5%，報289元，美團（3690）挫5.8%，阿里（9988）跌3.6%，報127.4元，百度（9888）跌3%，騰訊（0700）跌1.7%，京東（9618）跌4.8%，報279.2元。

科指最新報5647點，跌149點，國指報8508點，跌93點，恒指報24263點，跌166點。

【09:20】

恒指低開243點，報24185點，國指報8483點，低開118點，科指低開147點，報5649點。

科技股，阿里（9988）低開4%，報126.9元，騰訊（0700）低開2.8%，報462元。

信達（1359）宣布不入股重慶螞蟻，低開11.2%，報1.35元。

滙豐（0005）最新報54.35元，高開1.3%，渣打（2888）報54.1元，高開1.6%。