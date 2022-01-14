日本央行將鴿轉鷹？　《路透》﹕消息人士未曾承諾通脹2%前不加息

全球主要央行的超寬鬆時代似乎已到尾聲。繼英倫銀行上月加息0.15厘，成為G7國家中首家加息國家，以及聯儲局近期頻頻發出鷹派言論，暗示今年3月啟動加息外，亦會在加息後一段時間便會考慮縮表。採取超寬鬆貨幣政策逾20年的日本央行，亦對現行政策措施轉口風，指出未曾承諾待通脹觸及2%後才加息。

作為長期鴿派的日本央行口風一轉，即時觸動投資者神經，日圓兌美元應聲突破114水平，最新報113.69；日圓轉強自然不利日股，今早日經指數曾失守27800點，瀉逾500點，最新報27988點。

日本股市被消息嚇窒

為何日本央行口風出現轉變？據《路透》引述一位熟悉日本央行想法的消息人士指出，央行從未承諾在通脹逾2%之前，保持利率不變。其觀點更得到另外兩位消息人士呼應。該名消息人士更指出，從理論上而言日本央行可以在通脹持續處於目標水平之上前加息。

黑田東彥於2013年4月成為日本央行行長後，隨即採取超低息利率政策，以及透過向市場買入資產以注入資金，有關措施目的是希望推動當地通脹回升，以結束長期通縮局面。可是巨量資金注入市場後，股市及樓市受惠外，當地通脹一直似有還無。可是近期全球物價因新冠肺炎疫情擾亂供應鏈，物價持續攀升，就連日本物價亦上揚。

《路透》報道指出近期，日本央行近期首要任務是避免讓短暫通脹上揚，引發市場對提前收緊政策的揣測。報道又指出日本央行官員預期，加息條件不會在今年滿足，因消費是否會否強勁到足以讓企業繼續加價尚未確定。

加息或待黑田東彥退任後進行

報道指出或許加息要待黑田東彥在明年3月退任後才進行。不過消息人士指出，聯儲局加息穩定計劃﹑日圓疲軟及對公眾對生活成本上升不滿情緒日益高漲，均會促使日本央行思力未來退出計劃時更大膽。

事實上黑田東彥上月時曾指出，隨著原材料成本上升，通脹率可能接近2%目標水平，為他迄今對物價上升壓力將擴大的最明確信號。被視為其繼任人的副總裁雨宮正佳亦指出，隨著更多企業將成本上升轉嫁予消費者，通脹壓力亦逐漸上升。報道引述消息人士指出，央行下一步可能微調關於未來利率路徑指引，目前指引是承諾利率在當前水或甚至低水平。

消息人士指出，目前央行內部未有共識，惟存有不同構想，包括放棄負利率﹑擴大10年期孳息率處於零水平上下波動，或改以較短時期債券收益率為目標。

不過另有消息人士指出，若消費者已習慣了物價升勢，或促使日本央行討論加息，可是日本龐大公共債務，要與政府磋商非易事，且花不少時間。