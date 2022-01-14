螞蟻超百億增資生變 央企突然退出 細思極恐

中國信達（1359.HK）1月13日晚在港交所發布公告宣佈，進一步審慎考慮後，擬不參與本次螞蟻消費金融股權認購。受此影響，緊接着，舜宇光學、魚躍醫療也分別發布公告表示，本次增資方案尚需進一步調整，暫緩本次增資相關事項，重新評估相關事宜。作為最大新入股方、央企龍頭之一的中國信達突然撤退，必定令螞蟻消費金融的增資打上一個巨大的問號。相信其他投資者的入股也必然跟着方案調整進而暫停。這距離螞蟻消費金融宣佈引新投資人增資入股僅過去三周。

「中」字頭生變

根據當時公告訊息，參與螞蟻消費金融增資擴股的企業共有6家。螞蟻集團出資110億元，合計出資150億元，持股比例為50%，穩固其第一大股東地位；中國信達增資60億元，以現金方式認購20%的股份，成為第二大股東。增資完成後，中國信達及附屬公司南洋商業銀行將合計持有24.003%的股份權益。重慶國資委旗下渝富資本出資7.8億元，持股比例為2.6%。此外就是，舜宇光學出資18億元、認購6%公司股權，成為第三大股東。魚躍醫療出資10.98億元后，加上之前的比例，持股比例為4.99%。網易旗下博冠科技出資13.22億元，持股比例為4.407%。

增資後螞蟻消費金融股權結構（公司公告）

也就是，如果沒有此番變化，「中」字頭背景的信達、南洋商行和華融，合計持股25.33%，再加上地方國資，所有國資背景機構持股比例共計27.93%。

而此番生變的恰恰跳出來的是信達，也就是「中」字頭突變。相信自螞蟻集團IPO叫停，如何整頓螞蟻消費金融業務，從中央管理層角度來說肯定已經經過具體調研和充分考慮，才會做出「中」字頭背景參與的決定，然而僅僅三周就突然「變臉」，這預示着什麼？

必須細品的四個信號

其一，螞蟻集團重啟IPO仍然無期。

螞蟻集團IPO被急踩剎車，基本上可以算是阿里巴巴運勢的一個轉折點。去年10月20日，螞蟻集團IPO註冊的一年期限正式到期。也就是，螞蟻集團首次IPO之路徹底劃上句點。若再想上市，就需要重新提交審核。所以，市場一般性都會解讀，原本央企的入駐對於螞蟻集團而言是一件好事。在保持規範發展的前提下，螞蟻集團有「中」字頭的加持，有望重啟自身上市進程，是螞蟻集團迎來重要變局的時機。而如今，戛然而止，首當其衝的就是螞蟻集團重啟IPO再成黃粱一夢，仍在未定之天。

其二，螞蟻集團後續消費信貸業務的規模空間恐怕會被大幅壓縮。

原本螞蟻消金增資的核心原因在於滿足註冊資本金的要求，承接「花唄」、「借唄」消費信貸需求。螞蟻消費金融作為螞蟻集團開展消費信貸業務的經營主體，根據整改方案，螞蟻消金須在開業6個月內完成「花唄」、「借唄」的品牌整改工作，在開業1年內有序承接，讓兩家小貸公司實現平穩有序的市場退出。

據螞蟻集團此前公布的數據顯示，2020年上半年螞蟻集團的微貸科技平台共促成信貸餘額2.15萬億元，以花唄、借唄為代表的消費信貸餘額總計1.73萬億元。螞蟻消費金融要在1年內承接這些貸款餘額，難度實屬不低。原本增資也是為解決瓶頸。

信達生變口頭上依然說着「螞蟻消費金融憑藉金融科技賦能，依託商業場景和客户流量，具有投資價值」，但恐怕對螞蟻消金的整改未抱有信心。畢竟行業監管趨嚴、罰單頻現等背景下，消費金融行業紅利期已過，入股機構可能需要更長時間實現回報。雖然消費金融公司的槓桿可以放大到10倍，但是在監管部門的高槓杆約束下，若資本無法持續補充，螞蟻集團後續消費信貸業務的規模空間勢必會被大幅壓縮。這會是螞蟻集團的現實壓力。

其三，監管層反壟斷的力度仍未減輕。

事實上，原本如按計劃增資，很可能令螞蟻消金成為消費金融行業龍頭。截至去年年底，中國共有30家消費金融公司，頭部公司招聯消金、捷信消金、平安消金註冊資本金分別為100億元、70億元、50億元，螞蟻消金在增資完成後將躍居第一併大幅領先。或許，螞蟻消金的「龍頭地位」，加之其原本就有母集団的先天優勢，更有機會形成壟斷，這並不是監管層所樂見。

其四，也有一種市場說法是，信達發現螞蟻依舊存在不少隱匿的問題。

此番退場是信達審慎考慮後做出的決定。信達是四大資產管理公司之一，本身職能就是處置不良資產，不難想象信達原本直接入股螞蟻消費金融的背後原因。可是或許也是信達對資產質量、風險控制的熟悉，成為最終退出的關鍵。

在中國金融企業是要求持牌規範經營，但對於網路的金融機構的監管明顯不足。網路金融機構，尤其是放貸款的各類機構，是用系統進行業務處理、分析，以及業務營銷活動，這其中涉及到大量數據的處理，但又無法得知數據處理的過程是否合規合法。他們可以利用網路的各種做法來掩蓋其過程中的違規，甚至將所有不規範的都隱藏在數據處理之中、流程處理之中。這當中風險極大。或許也是信達更多接觸後發現出的問題。

如今，螞蟻再次成為熱鍋上的螞蟻。螞蟻消金表示，尊重投資者的商業決策，重慶螞蟻消金公司將在監管部門指導下，積極和各方投資人共同磋商，繼續按照市場化原則儘快確定新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。雖言辭灼灼，但顯然螞蟻的衰運還沒走完。