港股今年開局勝美股　恒指連升四周　專家推兩板塊｜一周股評

新一年港股開局不俗，恒指雖一度跌穿23000大關，不過卻在本周重上24500點，創一個半月高位，而且是連續第四周上升。升市功臣是金融股及科網股，特別是大象匯控、科網龍頭騰訊及美團三大成分股，拉動恒指本周上升超過400點，貢獻接近全周一半的升幅。



展望下周，專家相信港股數日內自低位反彈逾1600點，會先行整固，恒指將受制百天線(約24600點)阻力位，看好互聯網股及國際銀行股兩大板塊有望續強。



恒生科指全周升近5% 恒指連升四周

恒指一周累升3.8%或889點，恒生科指更強，全周累升4.8%或265點，升幅是去年10月底以來最強。

全周貢獻恒指升幅最大五隻成分股；資料來源：彭博

總結今年開始至今兩星期股市表現，恒指累計升幅達4%，恒生科指亦升逾1%。與過去一年的美股走強、港股尋底的局面相反，目前美股正處高位回調，似乎更加受到美國聯儲局加快收水，以及通脹升至四十年高位所影響。美股標普500指數累跌逾2%，跌幅更重的是科技股主導的納指，跌幅超過5%。可見，港股近期的走勢較美股為佳。

新年開局不俗 港股走勢勝美股

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，2022年新一年港股開局其實不錯，頭兩星期表現，已經比美股來得好。主要是觀察到由於美國通脹高企，加息周期將至，加上美股估值高，投資資金流開始出現轉變，改為流向其他新興市場。

港股由於過去一年弱勢，估值跌至低位，有利吸引資金流，相信恒指下周至農曆新年前稍作調整，有機會在農曆新年後再度衝高。

他解釋指，留意到近期美聯儲官員多次提及通脹憂慮及加快加息，不過都未能令到美元走強，反而逐步回落，反映資金有機會從美股市場轉而流向其他新興市場。

事實上，美匯指數自去年12月一度觸及97逾兩個月高位後，一直未有突破，即使近日聯儲官員連番揚言提早加息下，美匯卻是不升反跌，最新本周聯儲主席鮑威爾講話點明考慮收水「縮表」後，美元更再進一步下滑，跌至95，最新報94.7、94.8左右。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康（中）料留意到近期美聯儲官員多次提及通脹憂慮及加快加息，不過都未能令到美元走強，反而逐步回落，反映資金有機會從美股市場轉而流向其他新興市場。（余秉峰攝）

沙特主權基金擬斥780億元買全球股票

另外，據《彭博》引述消息人士報道，沙特阿拉伯主權財富基金計劃今年於股票市場投資約100億美元（折合約780億港元），希望在全球尋找一些涉及電子商貿、再生能源等主題式策略的股票，以達致其資產於2025年倍增的目標。

黃偉康表示，中東基金以往一年都是大舉買入美國的互聯網公司股份，已經斬獲甚豐，新一年將投資範圍擴至全球，認為新興市場亦有機會受惠。

螞蟻消費金融的增資計劃遭煞停，黃偉康認為可能是涉及信達自身投資部署因素居多。（資料圖片）

看好互聯網股及國際銀行股兩大板塊

對於港股投資策略上，他認為科網股互聯網股近期表現強勢，主要是監管政策風險正逐步減退，加上估值極低，料對基金有吸引力，特別看好騰訊，建議可以在450元樓下買入，不過不宜高追。

至於阿里巴巴亦可望繼續低位反彈，雖然今日股份受到螞蟻消費金融的增資計劃遭煞停，央企中國信達反口不入股所拖累，不過事件仍需要觀察，認為可能是涉及信達自身投資部署因素居多，未來仍要觀察內地官方對互聯網金融的政策方向會否再有轉變。

他認為現時官方都是容許螞蟻整改後繼續從事互聯網金融業務，例如個人徵信業務。早前螞蟻已經設立錢塘徵信有限公司（錢塘徵信），申請提供個人徵信業務。因此不需將事件看得過分負面。

另一方面，國際銀行股亦可看高一線，大象匯控一周抽高近9%，逼近55元大關，創近兩年新高。黃偉康認為集團受惠美國加息將至，有望推高利息收入，加上自身亦持續在倫敦回購股份，支持股價向好。