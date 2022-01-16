恨在瘟疫蔓延時！　與國泰算一算賬　港府泵水只是慘勝｜刁佬

近日新冠肺炎變種病毒Omicron在香港出現社區個案，傳入源頭為國泰航空(0293) 的機組人員，使本來通關在望又一次落空。刁佬除了失望，就是忿恨，去年曾於其他平台分析政府注資入國泰的交易，今期一於跟進再補充。

2020年6月9日，國泰宣佈390億元資本重組計劃，政府認購國泰195億元優先股；認購的股份附帶5年期認股權證，每股行使價4.68元，假若將來行使，總代價為19.5億元。 除此之外，政府更向國泰借出78億元有抵押過渡貸款，合共273億元。除了以上的注資行動，國泰亦向股東申手，供股募集約117億元資金。

香港政府以優先股及債務注資國泰，暫看來是一場慘勝。﹙資料圖片﹚

港府泵水國泰 只可說是一場慘勝

當時國泰的市值已只有347億元，以上的集資行動為390億元，遠超出國泰的市場價值，我們的香港政府只是以優先股及債務注資，畀咁多錢都唔攤薄大股東施懷雅家族的股權比重，國泰股東是否要感激香港政府皇恩浩蕩先？

當時財政司司長陳茂波表示：「我們這次投資只有一個目的，是要確保香港國際航空樞紐的地位。國泰在當中扮演了一個（關鍵）角色，因為它是本地一間最大的航空集團。我們這個投資的目的主要是考慮到維護香港國際航空樞紐這個地位對於香港整體的重要性—在經濟發展方面。」

經歷近三年的疫情，國際航空運力及載客量已大幅減少，到底香港國際航空樞紐地位以當時的注資額來看，是否值回票價？國泰在注資後連連虧損，在金錢回報上絕對不是。在2021年首11月，香港的貨運量為460萬噸，超出2020年全年450萬噸，位居世界第一，雖然維護了香港國際航空樞紐的名次，但付出虧損的代價只可說是一場慘勝。

國泰航空賀以禮表示，指機組人員客機去貨機返屬公司決定，對此負全責。（國泰直播片段）

國泰倘賣盤 料不乏買家

香港由殖民地走到今日經歴了很多起伏，太古公司一直陪伴香港多年走過一幕幕的歷史。以往從太古系的管理培訓生制度出身，晉升至管理層的都被稱為Swire Prince，現時國泰航空公司主席賀以禮正就是一名Swire Prince。Swire Prince的特質是自然是高人一等，如果在英國受教育的更甚驕傲，在國泰炒燶期油一役上，見到集團無法協調好這班高冷的Swire Prince，請來談笑用兵的Mckinsey擔任顧問，實際是作為公司管理層的傳聲筒。

賀以禮在回答傳媒對國泰的質詢時，處處表現出刁佬唔識笑的英式幽默，包括稱違規人員「其中兩人已不是國泰航空員工」，「客機去貨機返」是跟足程序。如果刁佬個仔的朋友打爛嘢，阿仔話兩位已不再是朋友，同埋佢打爛嘢但無犯法。如果個衰仔明明自己錯仲駁嘴，相信刁佬已一定令佢明白強拳之下無公理。

國泰倘賣盤 ，江山自有人才出，勢不乏買家。（資料圖片／張浩維攝）

香港政府用得大家嘅錢注資落國泰，係咪都應該監察一下國泰？施懷雅家族如果覺得經營國泰航空實在麻煩，不如執咗或者賣咗佢，將啲資源放落太古地產﹙1972﹚，相信可以賺得更多。「江山自有人才出」，香港如果仍是值得投資的國際航空樞紐，自然會有商家參與這肥缺，是否由國泰經營應該是一條「選擇題」而不是「是非題」。

呢次疫情社區爆發造成經濟損失，還令大家失去一個安樂聚會的團年飯。沒想到除了愛以外，恨也可以蔓延在瘟疫時。國泰，你已經扣曬刁佬啲飛行哩數積分，仲搞到冇得出街食團年飯，我一定同你勢不兩立！不過如果以後再搭國泰都可以 Free Upgrade，其實我都係一個好容易商量同明白事理嘅人。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。