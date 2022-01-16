女版喬布斯變「千禧Madoff」　世紀騙案背後失落的童年｜知薇

2022年1月3日，曾經的「女版喬布斯（Jobs）」的Elizabeth Holmes 4項欺詐罪名成立，成了「千禧版馬多夫（Madoff）」。

Holmes的傳奇破滅，應了一句：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」。

「女版喬布斯（Jobs）Elizabeth Holmes 4項欺詐罪名成立，成了「千禧版馬多夫（Madoff）」。

Holmes的曾祖父是醫生，曾曾祖父是有140年歷史的酵母品牌Fleischmann's Yeast創辦人。做打工仔和國會職員的父母，野心勃勃努力提升自己社會地位的同時，更將延續家族榮耀的重望壓在幼女肩上。Holmes 9歲就做生意、讀祖父傳記、立誌賺錢成大事。據說她幼時常被父母拉到一邊訓斥、高中時被逼去北京學中文、被父母「走後門」送進Stanford等。2001年父親任職的安然(Enron)破產，全家經濟困難借住朋友處，家道中落心有不甘，或許加重了他們的望女成鳳之心。

正所謂「重賞之下必有勇夫，重壓之下必有狂徒」，Holmes 不負雙親，在2003年19歲輟學創立了血檢公司Theranos。據說Holmes的第一位擁躉(Oracle的Donald Lucas)，也有賴父親的牽線搭橋。無醫學背景的她，憑著所謂能改變世界的夢想、強大的畫餅能力、重量級的初投者和明星級的董事會，10年間為Theranos吸納7億多美元投資，公司估值一度高達90億美元。2014年30歲的Holmes被《福布斯》稱為「全球最年輕的白手起家女億萬富翁」時，她一舉登頂，且騎虎難下。

Holmes 有個不平凡的童年，9歲就做生意、讀祖父傳記、立誌賺錢成大事。﹙Elizabeth Holmes Twitter﹚

天才創業家還是天才演員？

面對2015年《華爾街日報》記者John Carreyrou的揭秘，她努力強撐，繼續用假扮的低沈嗓音、會說話的眼睛和強編故事不臉紅的能力，試圖解畫來自媒體和前董事僱員的質疑指責。2016年Holmes竟夠膽參加美國臨床化學協會(AACC)大會，本想跟學界業界混臉熟洗白白，Q&A時卻答非所問口啞啞。真相總會大白天下，2018年Holmes被起訴，Theranos倒閉，投資者啪啪打臉，累計損失10億美元。Holmes家族的確更出名了，but for the wrong reason.

Holmes與其說是天才創業家，不如說更是天才演員。審訊期間，她一改長年黑色樽領、金直發、烏目紅唇的科技女強人形象，變身為淺色套裝、微卷發、素顏無辜鄰家女孩模樣，完美配合她需要的劇情故事線，操縱人心的純熟度令人嘆服。

Holmes與其說是天才創業家，不如說更是天才演員。﹙Gettiy﹚

如此高段位、大規模且失德的世紀騙局，究竟如何在公眾視線和投資者眼皮底下發生？不少分析深入淺出富有洞見，歸結於矽谷創業文化、科技風投界保密製度等。說到底，是人心不古、世間浮躁，看到創新加資本就快速名利雙收，本想艱苦創業的人、本會踏實用技術的人、本識精明運作資本的人，都沈不下心、耐不下性子做事了。於是大家勾肩搭背、浮誇捧場，全世界割韭菜去了，最後在名利場裏，丟了初心，忘了本意。

午夜夢回，不知Holmes想起自己無數次宣告世人的終極目標，會作何感想。2015年身陷輿論漩渦的她接受Mad Money 訪問時，曾說「當你要作些改變時，就會出現這樣的事，一開始其他人認為你瘋了，接著和你對抗，接下來突然你就改變全世界了。」 終究，在她改變世界前，浮華世界早已悄悄改變了她。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。