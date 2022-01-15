習近平：不斷做強做大中國數字經濟　須堅決糾正治理不規範苗頭

國家主席習近平在第二期《求是》雜誌發表《不斷做強做優做大我國數字經濟》。

文章強調，近年來，數字經濟發展速度之快、輻射範圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。

面向未來，中國要站在統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局的高度，統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大國家的數字經濟。

文章指出，黨的十八大以來，黨中央高度重視發展數字經濟，將其上升為國家戰略，從國家層面部署推動數字經濟發展。這些年來，國家數字經濟發展較快、成就顯著。同時，我們要看到與世界數字經濟大國、強國相比，中國數字經濟大而不強、快而不優。還要看到，中國數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題不僅影響數字經濟健康發展，而且違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

文章指出，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。數字經濟健康發展，有利於推動構建新發展格局，有利於推動建設現代化經濟體系，有利於推動構築國家競爭新優勢。

文章指出，要加強關鍵核心技術攻關，加快新型基礎設施建設，推動數字經濟和實體經濟融合發展，推進重點領域數字產業發展，規範數字經濟發展，完善數字經濟治理體系，積極參與數字經濟國際合作。

文章指出，數字經濟事關國家發展大局。要結合國家發展需要和可能，做好國家數字經濟發展頂層設計和體制機制建設。各級領導幹部要提高數字經濟思維能力和專業素質，增強發展數字經濟本領，強化安全意識，推動數字經濟更好服務和融入新發展格局。要提高全民全社會數字素養和技能，務實國家數字經濟發展社會基礎。