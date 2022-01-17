中金︰港股轉機漸現　建議配置這些板塊

1月16日消息，中金公司發表報告指出，近期H股明顯跑贏其他市場的強勁表現印證了中金此前認為港股具有比較優勢的判斷。

報告指出，實際上，H股的這一估值比較優勢也在通過港股通進一步吸引更多南向資金的流入。上周（1月3日當周）南向資金日均流入規模達到31億港元，不僅延續了去年12月以來的強勁流入勢頭，更是超過此前一周日均流入總量15億港元的兩倍。

近期中金不止一次指出，目前香港市場所面臨的環境與2016年初和2019年初在各方面都有諸多類似之處，例如南向資金在政策轉向寬鬆和市場估值處於低位的背景下開始流入，中金認為這一趨勢在現階段有望延續。

上周市場情緒略有所修復。中國方面，12月PPI與CPI按年漲幅回落。這其中，得益於國內保供穩價政策效果逐漸顯現，12月PPI按月在18個月以來首次轉負。向前看，物價壓力緩解可能為國內穩增長政策騰挪出更多實施空間。上周公布的12月份貿易數據也持續表現穩健。美國方面，鮑威爾參議院提名確認聽證會上發言也沒有如部分投資者所擔心的那樣明顯轉鷹。周三（1月12日）亞洲市場普遍走高，特別是港股科技股，也表明了市場情緒的部分回暖。然而不確定性和變數猶存。12月金融信貸數據不及預期，近期多個省份和直轄市疫情反覆可能也會為消費和服務回暖平添阻力。需求相對疲弱疊加近期部分地區疫情反覆持續拖累消費，都表明穩增長政策發力的必要性和緊迫性。海外方面，聯儲局多名官員表示將採取行動抑制通脹，即將召開的1月份FOMC會議尤為關鍵。

往前看，中金認為在外部和監管不確定性環境下香港市場已經承受了相當的悲觀情緒。中金重申在2022年展望報告《均值回歸》中所提出的觀點：考慮到有利的政策環境和較低的估值水平，2022年港股市場可能是均值回歸的一年。

短期關注「穩增長」受益板塊

投資建議方面，中金認為當前較低的估值水平和寬鬆的流動性會為H股市場帶來更多機會。板塊方面，中金建議短期關注「穩增長」受益板塊，如部分金融、地產板塊與相關產業鏈以及受益於上游價格回落和政策支持力度加大的中下游消費板塊。與此同時，優質成長標的在中期也值得投資者關注。從現金流角度，中金建議選擇估值相對合理的「經營性現金流」（成長股）和部分類固收的固定現金流（高股息）行業配置方向，如網路、汽車、媒體娛樂、通訊設備、部分金融、公用事業和部分地產等板塊。

綜合來看，中金建議超配傳媒與網路、汽車、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技和中資銀行；低配上游煤炭、原材料和部分交通運輸等。長期而言，中金仍然建議關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。

重點關注事件： 1）中國經濟增長與政策變化；2）美國上市中概股方面監管政策變化；3）疫情變化；4）中美關係。