今早10時內地公布GDP　阿里巴巴美股表現不弱值留意｜財經評論

恒指上周五低開後大陽燭高收，全周累升近900點，而外圍股市表現亦向好，展望港股今日有機會高開，能否進一步向上則要視乎今早的焦點，就是內地將於10時發布GDP經濟數據，市場已充分預期會較第三季更弱，有機會為按年增長3.6%，成2020年第二季度以來最慢的增速。股份板塊上宜繼續留意科技股，例如是阿里巴巴。



目前恒指轉眼間已經升至創一個半月高位，在基本面上，先要關注內地的經濟數據是否符合預期，同時官員對來季的經濟展望；技術走勢方面，恒指開始步入超買水平，9日RSI 已經升穿70，要突破百天線阻力（約24600點）難度不低，相信恒指會在二萬四大關先行整固。

浙商證券料近期有減息機會

今早10時內地將公布第四季經濟數據，期內受限電因素及疫情影響，內需消費表現乏力，房地產投資亦未見起色，因此市場早已充分預期GDP會較第三季進一步下跌，慢於第三季度的4.9%。這將是2020年第二季度以來最慢的增速。不過，在經濟下行壓力加大時，內地去年已經兩度下調存款準備金率，表明在貨幣政策上會邊際放寬，支持經濟。同時近日有部分內地券商預期，有機會降息。

浙商證券分析認為，總體看，2021年內社融增速的反彈僅為表觀增速，12月信貸、社融數據出現低於預期的表現，社融增速10.3%，較年內低點反彈0.3個百分點，幅度不大，信貸仍靠票據支撐。因此，今年一季度寬信用貨幣政策正當其時，近期可能是比較重要的降息時間窗口。

阿里巴巴美股開「十字星」 國際投資者不悲觀

股份板塊上宜繼續關注科技股，因近期大市升勢主力是科網股回升。例如是阿里巴巴，雖然短線會持續受國企中國信達終止入股螞蟻金融一事所影響，百億增資大計未知何時才能重啟，令到阿里股價上周五跌逾2%。

不過值得留意美股表現，可能更具參考性，上周五阿里美股股價走勢未有進一步向下，圖表上開出「十字星」，反映投資者傾向觀望。另一方面，據《彭博》引述知情人士消息報導，阿里巴巴旗下的生鮮食品新零售平台盒馬鮮生，考慮以 100 億美元的估值進行融資，以籌集資金。盒馬誕生於2019年，最初是阿里巴巴內部的一個獨立專案，結合了雜貨店、餐廳和送貨應用程式，使用機器人技術和面部識別，來加速物流和支付。