東方海外破頂後回落　內房及物管皆向下　大市跌勢加劇｜港股持更

美國金融股季績已於上周五（14日）拉開帷幕，金融股普遍回落，拖累道指上周五低收逾200點，不過近期弱勢的科技股卻反彈，納指高收86點。由於周一為美國假期，當地股市休市，預料亞太區投資者今日偏向審慎。今日市場焦點可以留意濠賭股，因澳門政府於上周五已公布修訂博彩法細則，同時亦可以留意已連升數日的滙豐（0005），該重磅股在本月已累計16%升幅，後往會否動力逐步減弱。科技股相信仍是投資者留意對象。



【10:38】

港股跌幅明顯擴大，恒指最新報24206點，跌176點，國指最新報8463點，跌91點，科指最新報5714點，跌54點。

內房及物管股走勢疲弱，碧桂園服務（6098）挫5.1%，碧桂園（2007）跌4.4%，融創（1918）瀉6.5%，報8.58，融創服務（1516）跌2.1%，世茂（0813）跌2.4%。

體育用品股李寧（2331）﹑燃氣股新奧能源（2688）及海底撈（6862）均跌2%。

航運相關股方面，勝獅（0716）飆18.8%，東方海外（0316）曾創下219.6元新高，最新報212.2元，跌0.4%，惟母公司中遠（1919）跌3.9%。

【09:44】

港股早段轉跌，恒指報24305點，跌77點，國指跌46點，報8508點，科指跌22點，報5746點。

中信（0267）﹑申洲（2313）及阿里健康（0241）均跌逾1%。

油股續上揚，中石化（0386）升1.3%，中海油（0883）升0.7%。

兩大藍籌股賭升幅仍逾1成。

【09:28】

恒指高開6點，報24390點，國指低開22點，報8537點，科指低開16點，報5752點。

濠賭股今早表現突出，金沙（1928）高開14.9%，報21.05元，永利（1128）高開14.5%，銀娛（0027）高開10.6%。

滙豐（0005）續上揚，高開0.4%，報54.75元，渣打（2888）高開1.7%，報55.35元。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.3%，嗶哩嗶哩（9626）高開0.3%。