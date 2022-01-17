濠賭股領放金沙半日揚15%　內房物管勢弱　港股跌143點｜港股持更

美國金融股季績已於上周五（14日）拉開帷幕，金融股普遍回落，拖累道指上周五低收逾200點，不過近期弱勢的科技股卻反彈，納指高收86點。由於周一為美國假期，當地股市休市，預料亞太區投資者今日偏向審慎。今日市場焦點可以留意濠賭股，因澳門政府於上周五已公布修訂博彩法細則，同時亦可以留意已連升數日的滙豐（0005），該重磅股在本月已累計16%升幅，後往會否動力逐步減弱。科技股相信仍是投資者留意對象。



【12:17】

港股表現疲弱，半日跌143點，其中內房及物管股表現失色。至於濠賭股則延續上日升勢，其中金沙（1928）勁升逾15%。

恒指中午收市報24240點，跌143點，國指報8470點，跌84點，科指報5712點，跌56點，成交額為596.69億元。

濠賭股今日表現領放，除金沙外，銀娛（0027）亦揚8.2%，報45.5元，永利（1128）升9.8%。至於經營十六浦酒店的實德環球（0487），曾飆34%，報0.149元，升21.1%。

大酒店（0045）大股柚嘉道理家族或大手增持，最新報7.72元，升16%。

內房及物管股雙雙捱沽，碧桂園服務（6098）挫7.5%，報40.15元，母企碧桂園（2007）跌7.4%，報5.92元，龍湖（0960）跌2.1%，報39.85元，融創（1918）跌5.1%，報8.71元。

油股逆市上揚，中海油（0883）及中石化（0386）均升逾1%。

滙豐（0005）升勢未止，正挑戰55元，報54.85元，升0.6%。

【11:28】

澳門政府上周五公布博彩法修訂內容，並提及如何處理衛星賭場問題，實德環球（0487）飊34%，報0.165元。其他在澳門經營酒店及賭場業務的上市公司，股價亦上揚澳門勵駿（1680）揚5%，英皇娛樂酒店（0296）升1.2%。

恒指則維持逾百點跌幅，最新報24229點，跌153點，國指跌85點，報8468點，科指最新報5712點，跌56點。

【10:38】

港股跌幅明顯擴大，恒指最新報24206點，跌176點，國指最新報8463點，跌91點，科指最新報5714點，跌54點。

內房及物管股走勢疲弱，碧桂園服務（6098）挫5.1%，碧桂園（2007）跌4.4%，融創（1918）瀉6.5%，報8.58，融創服務（1516）跌2.1%，世茂（0813）跌2.4%。

體育用品股李寧（2331）﹑燃氣股新奧能源（2688）及海底撈（6862）均跌2%。

航運相關股方面，勝獅（0716）飆18.8%，東方海外（0316）曾創下219.6元新高，最新報212.2元，跌0.4%，惟母公司中遠（1919）跌3.9%。

【09:44】

港股早段轉跌，恒指報24305點，跌77點，國指跌46點，報8508點，科指跌22點，報5746點。

中信（0267）﹑申洲（2313）及阿里健康（0241）均跌逾1%。

油股續上揚，中石化（0386）升1.3%，中海油（0883）升0.7%。

兩大藍籌股賭升幅仍逾1成。

【09:28】

恒指高開6點，報24390點，國指低開22點，報8537點，科指低開16點，報5752點。

濠賭股今早表現突出，金沙（1928）高開14.9%，報21.05元，永利（1128）高開14.5%，銀娛（0027）高開10.6%。

滙豐（0005）續上揚，高開0.4%，報54.75元，渣打（2888）高開1.7%，報55.35元。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.3%，嗶哩嗶哩（9626）高開0.3%。