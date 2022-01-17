Uniqlo母企願重金禮聘人才　最高年薪可達10億日圓

常言道﹕千軍易得，一將難求，不獨是行軍打仗須要良才，商業社會何嘗不是求賢若渴！為求覓得帥才，私人公司願意提供優厚薪酬，務求招攬至其麾下，因此打工皇帝時有所聞。在日本，或許下一名打工皇帝，會誕生自頂級富豪柳井正掌舵﹑零售巨人Uniqlo母企迅銷（6288）。

柳井正近日接受傳媒訪問時指出，計劃從2022年起，將從社會招聘的人員年薪，最高增至10億日圓（約6,805萬元），即較其本人每年4億日圓的年薪高出1.5倍，希望可以吸引優秀人才。

迅銷舵手柳正井為日本頂級富豪。（資料圖片）

希望能聘用可白手興家之人

迅銷將招聘在總部工作﹑精通數碼化及電商交易及供應鏈人材。既然柳正井願意重金禮聘，對這位準打工皇帝又有何要求？他指出需要的並非諮詢人員或來自大企業的人員，而是能創造新的價值或可以白手興家的人。他又指出總部招聘人員數目不設上限，若遇上好人才，準備招聘100至200人。

截至去年8月底，迅銷擁有5.6萬名員工，其中於總部工作員工數目為1,600人，當中大部份是透過社會招聘，有關人員平均年薪達960萬日圓。若最終有人以10億日圓年薪獲聘，相信是迅銷內首名獲此薪酬待遇的員工。

各能人異士，看畢本文後，是否有心動之感？若有此感覺何不先整理履歷，再碰碰運氣？就算未能獲聘，若能與柳井正有一席話，或許為閣下人生會帶來意想不到的轉變。