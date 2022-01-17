穆迪分析﹕內地採取清零政策　為供應鏈收復添風險

內地針對新冠肺炎疫情，採取「動態清零」政策。據外媒引述穆迪分析經濟學家Katrina Ell指出，內地嚴格的疫情清零政策，為正復修的供應鏈添上下行風險。

她指出供應鏈出年樽頸情況已持續一年，原來預期會在今年首季緩解，同時生產價格及成本等層面亦已出現下行壓力。可是內地採取清零政策，加上當局關閉重要港口及工廠等防疫措施，增加供應鏈斷裂問題，及持續的供應鏈壓力因而增加。

自2020年發生新冠肺炎疫情以來，內地一直實施嚴格的清零措施，對各城市及邊境落實嚴格看隔離及旅遊業限制。同時Omicron變種病毒在各地出現，擔心對全球航運業帶來另一次打擊。

Kattina ELL進一步指出，清零政策對力求改善的供應鏈而言，提高下行風險，未來數個月對通脹亦及央行政策方向產生一定影響；又指出清零政策亦代表內地復蘇之路會更崎嶇。