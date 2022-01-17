景順趙耀庭料今年內地貨幣政策進一步寬鬆　為樓市提供支撐

中國去年第四季度GDP按年增長4%，高於市場預期，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，儘管中國經濟的增速有所減速，但並沒有出現斷崖式下跌。相反，即使其他增長引擎減速，中國工業生產韌力，繼續讓這個世界第二大經濟體向前行，經濟可能比以前想像的更有彈性，而且政府開始採取更有力的行動來刺激增長。

趙耀庭指，第四季度增長繼續不平均，製造業和出口繼續成為中國經濟引擎的主要推動力，而由於中國疫情的清零政策和房地產市場的挑戰，家庭和投資支出出現滯後。

他預計，今年消費者支出反彈回疫情前水平的機會在短期內肯定變得渺茫，所有的目光都集中在北京是否會更新他們的疫情的清零政策。由於即將舉行的北京冬奧會和今年秋季召開的五年黨代表大會，不太可能改變現時政策，但當局最近展示了更實際和細緻的方法來應對新增的病例，例如局部和有針對性的封鎖措施。

雖然趙耀庭不認為房地產開發商的困境和房價已經觸底，甚至指可能會有更多的開發商違約，但他相信信貸周期似乎已經觸底，最近人行下調存款準備金率和中期借貸便利（MLF）令前景有改善的跡象。

趙耀庭料，北京當局和地方政府將在短期內推出更多支持性措施，以支持需要幫助的行業。雖然人行並不會轉向全面寬鬆的貨幣措施，但可能會繼續在未來幾個月內通過額外的存款準備金率和政策性降息來保持寬鬆的幅度，為樓市提供支撐及穩定增長。