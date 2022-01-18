橋水達里奧：過早放棄化石燃料引發通脹

據《財聯社》周二（18日）報道，橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio）呼籲不要過早放棄化石燃料，並警告稱，隨着通脹不斷上漲，切斷對該行業的融資供應將產生破壞穩定的效應。

達里奧周一出席了阿布扎比可持續發展周峰會，在他看來，世界經濟向綠色轉型之際應保持明智，在過渡階段加入太多內容是危險的，而通脹正是可能引發的問題之一。

通脹加速是目前市場上最為關心的話題之一，上周公布的數據顯示，2021年12月美國消費者物價指數（CPI）按年上漲7%，續創近40年來新高。達里奧對此警告稱，迅速飆升的通脹是對購買力和財富的威脅。

達里奧稱，能源成本必須降低，否則會加劇通脹，進而威脅到食品安全。他還盛讚了石油生產商，理由是他們提供了可靠的供應，從而控制了成本。

達里奧的言論呼應了高盛集團的觀點，該銀行分析師此前曾表示，全球為實現淨零碳排放的舉措可能會顯著推高通脹。

破壞性天氣事件致1700億美元損失

一些央行決策者也認可這一觀點，歐洲央行執委Isabel Schnabel表示，隨着歐盟減少碳排放並向綠色能源轉型，可能會面臨比預期更高的通脹。

英倫銀行行長Andrew Bailey此前曾警告稱，如果世界各國以一種混亂的方式放棄使用化石燃料，可能會引發通脹。

儘管如此，世界經濟論壇（World Economic Forum）本月發布報告稱，對氣候轉型失敗和極端天氣狀況的擔憂依舊是目前世界上最關注的議題之一。一項研究顯示，2021年10起最具破壞性的天氣事件造成了總計1,700億美元的損失。