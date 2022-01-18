滙豐連升走勢終斷纜　騰訊遭降價跌近3%　恒指全日跌逾百點

周一為美國假期，當地金融市場休市一天。今早亞太區股表現表現平穩，其中日本股市企穩28500點，今早港股是否可以承接外圍股市升勢，為市場焦點之一。同時不排除今早投資者注點，會落入連升數日的滙豐（0005）及渣打（2888）等金融股，以及昨日捱沽的內房及物管股，會否出現反彈。在指數中佔比日重的科技股，亦為焦點之一。



【16:36】

港股再次高開低走，曾一度低見24009點，騰訊（0700）遭大行降目標價，以及滙豐（0005）終止連續7日升勢，皆為大市帶來壓力。其後跌幅逐步收窄，全日跌105點。

恒指收市報24112點，國指跌14點，報8449點，科指報5698點，跌25點，成交額為1,123.15億元。

大市午後跌幅加勢，與騰訊股價表現疲弱有關，一度低見450.8元，收市報452.8元，跌2.7%。阿里（9988）跌1.6%，報126.4元，早段曾揚5%的美團（3690），收市報215.8元，跌0.4%。

滙豐連日升幅終結束，收市報54.55元，跌0.8%，渣打（2888）同樣出現先高後低走勢，收市報55.9元，跌1.5%，中銀（2388）跌0.2%，報29.05元。

醫藥股同樣處於弱勢，石藥（1093）跌3.2%，報9.58元，中生製藥（1177）跌1.6%，報6.05元。

不過內房股碧桂園（2007）逆步揚4.9%，為今日表現最佳藍籌股，報6.16元。

【15:53】

港股在午後跌幅擴大，恒指最新報24077點，跌140點，國指最新報8437點，跌26點，科指報5692點，跌32點。大摩將騰訊 （0700） 目標價下調至600元，騰訊 （00700） 尾市跌近3%，低見452元。

【13:33】

港股在午後跌幅擴大，恒指最新報24133點，跌84點，國指最新報8466點，升2點，科指報5736點，升12點。

石藥（1093）為表現最失色藍籌，收市報9.63元，跌2.7%。

【12:15】

港股在中午收市前走勢突然逆轉，大市半日跌34點，其中昨日強勢的濠賭股今日普遍回落，連升數日的滙豐（0005）亦下跌，拖累大市表現。

恒指中午收市報24183點，國指報8481點，升17點，科指報5749點，升25點，成交額為636.5億元。

濠賭股回落，金沙（1928）報20.65元，跌1.7%，銀娛（0027）跌1.9%，報44.15元，永利（1128）跌0.7%，報7.28元。澳博（0880）跌1.7%，報5.34元。

消費股亦腳軟，恒安（1044）跌1.8%，報38.45元，百威（1876）報19.54元，跌1.5%，潤啤（0291）跌0.4%，報56.25元。

金融股升勢暫時告終，中銀（2388）報29元，跌0.3%，友邦（1299）跌1.2%，報82.2元，滙豐跌0.3%，報54.85元。

科技股亦處弱勢，阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌1.2%。

內房股逆市上揚，碧桂園（2007）升6.3%，世茂（0813）升5.8%。

【11:04】

內地飲食股今早上揚，海底撈（6862）升3.7%，報17.86元，九毛九（9922）升幅更驚人，曾高見17元，最新報16.86元，升12.4%，火窩湯料供應商頤海（1579）則跌1%，報31.25，呷哺呷哺（0520）升0.8%，報4.95元。

恒指最新報24360點，升142點，國指最新報8553點，升89點，科指最新報5813點，升89點。

【09:54】

港股升幅擴大，恒指最新報24366點，升148點，國指最新報8547點，升84點，科指最新報5820點，升96點。

昨日瀉逾8%的碧桂園（2007），今早出現反彈，曾高見6.23元，升幅逾6%，最新報6.08元，升3.6%，融創（1918）升2.6%，報8.95元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升0.9%，報39.8元，融創服務（1516）升2.4%，報7.65元。

滙豐（0005）再創2年新高後便回落，失守55元，報54.85元。

【09:26】

恒指高開56點，報24274點，國指報8487點，升23點，科指報5749點，高開25點。

滙豐（0005）再度高開，報55.05元。

碧桂園（2007）回購部份債券，股價高開2.2%。

股王騰訊（0700）高開0.5%，報467.8元。

昨日勁升逾1成的金沙（1928），今早股價無升跌。