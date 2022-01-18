碧桂園曾升逾6%　恒指升幅擴大至近150點　滙豐回軟｜港股持更

周一為美國假期，當地金融市場休市一天。今早亞太區股表現表現平穩，其中日本股市企穩28500點，今早港股是否可以承接外圍股市升勢，為市場焦點之一。同時不排除今早投資者注點，會落入連升數日的滙豐（0005）及渣打（2888）等金融股，以及昨日捱沽的內房及物管股，會否出現反彈。在指數中佔比日重的科技股，亦為焦點之一。



【09:54】

港股升幅擴大，恒指最新報24366點，升148點，國指最新報8547點，升84點，科指最新報5820點，升96點。

昨日瀉逾8%的碧桂園（2007），今早出現反彈，曾高見6.23元，升幅逾6%，最新報6.08元，升3.6%，融創（1918）升2.6%，報8.95元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升0.9%，報39.8元，融創服務（1516）升2.4%，報7.65元。

滙豐（0005）再創2年新高後便回落，失守55元，報54.85元。

【09:26】

恒指高開56點，報24274點，國指報8487點，升23點，科指報5749點，高開25點。

滙豐（0005）再度高開，報55.05元。

碧桂園（2007）回購部份債券，股價高開2.2%。

股王騰訊（0700）高開0.5%，報467.8元。

昨日勁升逾1成的金沙（1928），今早股價無升跌。