憂重演「失去的十年」　加息潮下　新興市場面臨違約風險

隨着加息周期臨近和疫情援助計劃的結束，新興市場面臨着鉅額債務。根據世界銀行的數據，2022年，有74個低收入國家將不得不向官方和私營部門貸款機構償還約350億美元，比2020年增加了45%。

在新冠疫情期間，新興經濟體承擔了更多的債務，但因大流行而暫停償還的貸款即將恢復，而再融資的成本正在不斷上升。

最脆弱的國家之一是斯里蘭卡，評級機構標普全球（S&P Global）上周警告稱，該國今年可能出現違約，同時下調了該國主權債券的評級。英國《金融時報》表示，投資者還對加納、薩爾瓦多和突尼斯等國感到擔憂。

在上周發布的經濟預測中，世界銀行警告，大約60%的低收入國家需要重組其債務或面臨需要重組的風險，並且可能會出現新的主權債務危機。

世銀行長David Malpass指出，各國或欠足夠資源償還債務。（資料圖片）

世界銀行行長David Malpass表示，「債權人對資源的榨取」意味着「無序違約的風險正在增加」，「各國正面臨着恢復償還債務的局面，但此時他們沒有足夠的資源來償還債務。」

金融行業協會國際金融協會（Institute of International Finance）的數據顯示，2020年和2021年，中低收入國家的政府和企業每年發行的債券價值約為3,000億美元，比大流行前水平高出三分之一以上。

2020年4月，G20發起了「暫停償債倡議」（Debt Service Suspension Initiative），將73個國家在2020年5月至2020年12月期間的200億美元債務延期至2021年底。

這些國家今年必須恢復還款，並開始償還因該計劃被暫停的債務。

與此同時，借貸成本正在上升。

資金從新興市場流走

在疫情爆發的頭兩年，央行的普遍降息使得政府能以相對低廉的成本借貸，但隨着預期中今年全球貨幣環境將趨緊，現有債務再融資的成本正變得越來越高。

以巴西和俄羅斯為首的經濟體幾個月來一直在大舉加息，以遏制通脹飆升。但在許多國家，利率仍低於通貨膨脹的速度，跨境資本正從新興市場的股票和債券中流出。

聯合國貿易和發展會議秘書長Rebecca Grynspan表示：「債務問題日益嚴重，發展中國家的財政空間將繼續縮小。這些國家真的面臨着又一個『失去的十年』的風險。」