晨星：料今明兩年分別加息3次　中國「清零」政策影響全球供應鏈

投資研究及基金評級機構晨星（Morningstar）發表《晨星2022年美股展望》，該行指出2022年的市場焦點包括Omciron感染個案在何時達到頂點、疫情會否將會變成流行病，以及今年經濟正常化的走勢會如何。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera稱，2022年美國股市的開端將會與2021年截然不同，當中經濟增長持續放緩，加上美國聯儲局正在收緊，通脹升溫同時利率亦預期走上。

該行預計，美國GDP增長將會持續放緩，由2021年預測的5.6%，降至2022年的3.9%，並在2025年放緩至2.4%。不過，Dave Sekera認為儘管增長放緩，但美國未來五年的經濟增長率仍較過去強勁。

聯儲局收水及加息方面，晨星預計今年3月將完成結束買債的行動，並在年內加息3次，2023年再加息3次。不過Dave Sekera相信，加息對市場影響可能不太大，因為利率從極低的水平上升。

小型股價值股睇高一線

Dave Sekera稱，現時美股整體市場估值較該行認為高出5%，當中一些小型股最被低估，當中一些被低估的價值股將會受惠於經濟順風帶動。另外，能源受及通訊社交股份亦被低估。相反，房地產、科技、健康護理等板塊則是最被高估的板塊。

美國經濟方面，晨星將2022年美國經濟增長預測由原先增長4%，下調0.1個百分點至3.9%。然而，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell表示，Omicron變種並不會阻礙美國和全球經濟恢復正常，其影響屬於輕微和暫時，而且該行傾向相信，疫情最終或演變成流行病。

另外，他預計2021年美國個人消費支出（PCE）物價指數將會錄得3.8%升幅，但在2022至2025年期間，預期通脹將會回落至2.2%的溫和水平。

被問到中國的「清零政策」，Preston Caldwell認為中國的清零政策可能會加劇全球供應鏈問題，企業或要重新審視是否需要把供應鏈遷離中國。