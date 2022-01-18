藥明康德盈喜　料去年最多賺50.32億元人民幣　按年增70%

藥明康德（2359）盈喜，預料截至去年底全年實現歸屬股東淨利潤將按年增加68至70%，金額介乎49.73至50.32億元（人民幣‧下同）。

藥明康德預料，去年收入介乎228.1至229億元，按年增加38至38.5%，淨利潤則介乎49.73至50.32億元。扣除非經常性損益，去年淨利潤為40.06至40.5億元，按年增長68至70%。

公司指出始終貫徹執行「跟隨分子」的戰略，整合後的化學業務(WuXi Chemistry)板塊，持續建設「一體化，端到端」合同研究、開發及生產組織(CRDMO)業務，訂單需求旺盛，推動了去年營業收入加速增長。

至於非經常性淨收益按年增長，主要由於投資的已上市公司標的受到市場股價波動的影響，使公司部分非流動金融資產的公允價值變動收益及投資收益合計較上年度同期有所減少，預計淨收益影響2021年年度利潤金額16.62億元左右，上年同期影響金額為淨收益17.94億元，同比收益減少約1.31億元；另一方面，公司H股可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值受H股股價變動影響，去年度非現金賬面公允價值損失金額預計為人民幣10億元左右，上年同期為淨損失13.49億元，同比損失減少約3.49億元左右；此外，公司在去年還完成了向常州藥明合聯生物技術有限公司（即無錫藥明合聯生物技術有限公司（前稱無錫藥明偶聯生物技術有限公司）成立的全資子公司）轉讓小分子毒素分子及連接子業務和相關資產的交易，獲得處置資產淨收益2.74億元左右。