美股｜道指一度瀉逾600點　納指曾急挫2.6%

【04:55】尾段再急插

三大指數尾段跌勢加劇，標指曾跌逾2%，納指挫2.6%。

【04:05】跌幅收窄

道瓊斯指數報35456點，跌454點或1.27%；標準普爾500指數報4594點，跌68點或1.47%；納斯達克指數報14598點，跌295點或1.98%。

【01:51】道指挫逾600點

美債息高企，市場憂慮通脹及聯儲局加息前景，美股插水，銀行股重挫。

道瓊斯指數報35287點，跌624點或1.74%；標準普爾500指數報4575點，跌87點或1.88%；納斯達克指數報14568點，跌325點或2.18%。

【23:02】恒指夜期低水逾100點

恒指夜期現報24005點，跌31點，低水108點。

【22:49】道指挫逾500點

截至本港時間晚上10時46分，道指報35383點，跌528點或1.47%；標普500指數報4601點，下降61點或1.32%；納指報14662點，跌230點或1.55%。

美傳審查阿里雲業務，阿里巴巴早段挫逾3%，報127.21美元，跌3.31%。

【21:45】美股指期貨全線下挫

美債息再抽升，10年期國債收益率漲至1.8%以上，最新報1.818%，創下2020年1月以來的最高位。

美國股指期貨全線下挫，截至目前，標普500指數期貨跌0.99%，道指期貨跌0.83%，納斯達克100指數期貨跌1.54%。